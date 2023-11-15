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Львовтеплоэнерго и Киевтеплоэнерго незаконно взыскали за счетчики 1 млн грн, — АМКУ

15 ноября 2023 09:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
АМКУ оштрафовал два предприятия теплоэнерго из-за счетчиков
Прибор учета. Фото: Kyivteploenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выписал штрафы двум теплопредприятиям, являющимся объектами критической инфраструктуры, более чем на миллион гривен. Их наказали за необоснованные требования к потребителям по счетчикам.

О таком решении АМКУ сообщил его глава Павел Кириленко в соцсети Facebook.

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Штрафы АМКУ теплопредприятиям за счетчики

Как отметил глава АМКУ, речь идет о Львовтеплоэнерго и Киевтеплоэнерго, которые с 2018 года допускали одинаковые нарушения.

По его словам, коммунальные предприятия обязывали своих клиентов получать технические условия и технические решения с тем, чтобы установить счетчики — узлы учета теплоэнергии.

Он отметил, что временные административные коллегии, отдельно рассматривавшие эти два дела, вынесли одинаковый вердикт. Были установлены и доказаны факты нарушений и оштрафованы предприятия.

Согласно решениям, размеры штрафов установили, учитывая факт того, что соответствующие предприятия отнесены к объектам критической инфраструктуры. Суммы финансовых санкций следующие:

  • Львовтеплоэнерго обязано уплатить в государственный бюджет 550 тыс. гривен;
  • Киевтеплоэнерго — 502 тыс. гривен.

Глава Антимонопольного комитета отметил, что суммы штрафов соразмерны с полученными выгодами. Он добавил, что субъекты естественных монополий в своих действиях должны руководствоваться законодательством и заботиться о соблюдении интересов своих потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки, и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.

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