Платіжки за газ — чому можуть виникати борги та як уникнути

Комунальні платіжки. Фото: Unplush

У газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Про це йдеться матеріалах компанії.

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Як зазначається, заборгованість може виникнути у разі, якщо під час оплати послуг за "блакитне паливо" клієнт не вказував на призначення платежу особовий рахунок. У такому випадку гроші нікуди не поділись, а зберігаються на рахунку "до з'ясування" обставин.

У Нафтогазі пояснюють, що споживачам пропонують скласти з компанією, як із постачальником послуг, акт звірки розрахунків. Тільки так можна переконатися, що всі здійснені оплати були зараховані саме на особовий рахунок споживача.

У разі, якщо оплата зарахована некоректно, то під час надання повного пакета документів з боку клієнта для перенесення грошових коштів газопостачальна компанія може переслати на особовий рахунок даного платника.

Водночас, у компанії додали, що є ще один випадок, коли заборгованість може не зникати після оплати рахунку. Так буває, коли громадянин не передає свідчення лічильника. У такому випадку оператор ГРМ передає компанії, що надає клієнтові послуги газопостачання, не за фактично спожитий обсяг природного газу, а "розрахунковий". Споживачі мають передавати показання лічильника чи викликати контролера ОГРМ, перед цим здійснивши контрольне зняття даних приладу обліку. Підкориговані обсяги споживання компанія одержить вже наступного місяця.

Також розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

"У випадку, якщо за Вашим особовим рахунком здійснено некоректні нарахування об'єму, рекомендуємо Вам звернутись для корегування об'єму до найближчого до Вас центрального офісу або регіональної дільниці Вашого оператора ГРМ. Адже, розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу. Як тільки, ми отримаємо скореговані дані від облгазу, за особовим рахунком буде проведено перерахунок суми до оплати", — зазначили в Нафтогазі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.