Магазини масово завищують ціни на соціальні продукти, — Держспоживслужба

Порушників карають штрафами

Українські магазини продовжують масово завищувати ціни на продукти, які урядом затверджені як соціальні. Порушників карають штрафами.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Як зазначається, фахівці Держпродспоживслужби проводять перевірки суб'єктів господарювання на предмет дотримання вимог у сфері ціноутворення, за підсумками яких виписують штрафи.

"Порушення встановлено у 90% від загальної кількості здійснених перевірок. За результатами проведених перевірок прийнято рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів", — повідомляють у пресцентрі Держспоживслужби.

Йдеться про перевірки на підставі скарг громадян щодо необґрунтованого зростання вартості соціально значущих товарів.

У переліку соціально значущих продовольчих товарів такі:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 72,5 відсотка;

батон;

олія соняшникова рафінована.

Як і куди скаржитися

Повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:

на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;

у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;

на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Для належного розгляду звернень необхідно:

надати інформацію щодо повної назви харчового продукту (виробника харчового продукту (назва, адреса);

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у магазині, зокрема його організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо);

назву та адресу суб’єкта господарювання;

назву та адресу магазину;

додати копії документів (за наявності).

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Також ми писали, що за прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.