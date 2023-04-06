Магазини масово завищують ціни на соціальні продукти, — Держспоживслужба

Магазини масово завищують ціни на соціальні продукти: результати перевірок Держспоживслужби
Українські магазини продовжують масово завищувати ціни на продукти, які урядом затверджені як соціальні. Порушників карають штрафами.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Боротьба із завищеними цінами
Як зазначається, фахівці Держпродспоживслужби проводять перевірки суб'єктів господарювання на предмет дотримання вимог у сфері ціноутворення, за підсумками яких виписують штрафи.
"Порушення встановлено у 90% від загальної кількості здійснених перевірок. За результатами проведених перевірок прийнято рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів", — повідомляють у пресцентрі Держспоживслужби.
Йдеться про перевірки на підставі скарг громадян щодо необґрунтованого зростання вартості соціально значущих товарів.
У переліку соціально значущих продовольчих товарів такі:
- крупа гречана;
- цукор-пісок;
- борошно пшеничне вищого сорту;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- хліб житньо-пшеничний;
- яйця курячі категорії С1;
- птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;
- вода мінеральна негазована;
- масло вершкове жирністю 72,5 відсотка;
- батон;
- олія соняшникова рафінована.
Як і куди скаржитися
Повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:
- на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;
- у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;
- на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.
Для належного розгляду звернень необхідно:
- надати інформацію щодо повної назви харчового продукту (виробника харчового продукту (назва, адреса);
- найменування суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у магазині, зокрема його організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо);
- назву та адресу суб’єкта господарювання;
- назву та адресу магазину;
- додати копії документів (за наявності).
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.
Також ми писали, що за прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.