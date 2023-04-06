Магазины массово завышают цены на социальные продукты, — Госпотребслужба

Магазины массово завышают цены на социальные продукты: результаты проверок Госпотребслужбы
Украинские магазины продолжают массово завышать цены на продукты, утвержденные правительством как социальные. Нарушителей наказывают штрафами.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Борьба с завышенными ценами
Как отмечается, специалисты Госпродпотребслужбы проводят проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения требований в сфере ценообразования, по итогам которых выписывают штрафы.
"Нарушения установлены в 90% от общего количества проверок. По результатам проведенных проверок принято решение о применении административно-хозяйственных санкций, должностные лица привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов", — сообщают в пресс-центре Госпотребслужбы.
Речь идет о проверках на основании жалоб граждан относительно необоснованного роста стоимости социально значимых товаров.
В перечне социально значимых продовольственных товаров:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5 процента;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Как и куда жаловаться
Сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:
- на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
- по будням с 9:00 до 16:00 по номеру телефона (0532) 60-66-47;
- на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.
Для надлежащего рассмотрения обращений необходимо:
- предоставить информацию о полном названии пищевого продукта (производителя пищевого продукта (название, адрес);
- наименование предприятия, осуществляющего свою деятельность в магазине, в частности его организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.);
- название и адрес предприятия;
- название и адрес магазина;
- добавить копии документов (при наличии).
Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.
Также мы писали, что по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.