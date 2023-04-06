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Магазины массово завышают цены на социальные продукты: результаты проверок Госпотребслужбы

6 апреля 2023 13:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Магазины массово завышают цены на социальные продукты, — Госпотребслужба
Нарушителей наказывают штрафами
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские магазины продолжают массово завышать цены на продукты, утвержденные правительством как социальные. Нарушителей наказывают штрафами.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Как отмечается, специалисты Госпродпотребслужбы проводят проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения требований в сфере ценообразования, по итогам которых выписывают штрафы.

"Нарушения установлены в 90% от общего количества проверок. По результатам проведенных проверок принято решение о применении административно-хозяйственных санкций, должностные лица привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов", — сообщают в пресс-центре Госпотребслужбы.

Речь идет о проверках на основании жалоб граждан относительно необоснованного роста стоимости социально значимых товаров.

В перечне социально значимых продовольственных товаров:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72,5 процента;
  • батон;
  • масло подсолнечное рафинированное.

Как и куда жаловаться

Сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:

  • на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
  • по будням с 9:00 до 16:00 по номеру телефона (0532) 60-66-47;
  • на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.

Для надлежащего рассмотрения обращений необходимо:

  • предоставить информацию о полном названии пищевого продукта (производителя пищевого продукта (название, адрес);
  • наименование предприятия, осуществляющего свою деятельность в магазине, в частности его организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.);
  • название и адрес предприятия;
  • название и адрес магазина;
  • добавить копии документов (при наличии).

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также мы писали, что по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.

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