Магазины массово завышают цены на социальные продукты, — Госпотребслужба

Нарушителей наказывают штрафами

Украинские магазины продолжают массово завышать цены на продукты, утвержденные правительством как социальные. Нарушителей наказывают штрафами.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Как отмечается, специалисты Госпродпотребслужбы проводят проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения требований в сфере ценообразования, по итогам которых выписывают штрафы.

"Нарушения установлены в 90% от общего количества проверок. По результатам проведенных проверок принято решение о применении административно-хозяйственных санкций, должностные лица привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов", — сообщают в пресс-центре Госпотребслужбы.

Речь идет о проверках на основании жалоб граждан относительно необоснованного роста стоимости социально значимых товаров.

В перечне социально значимых продовольственных товаров:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);

вода минеральная негазированная;

масло сливочное жирностью 72,5 процента;

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

Как и куда жаловаться

Сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:

на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;

по будням с 9:00 до 16:00 по номеру телефона (0532) 60-66-47;

на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.

Для надлежащего рассмотрения обращений необходимо:

предоставить информацию о полном названии пищевого продукта (производителя пищевого продукта (название, адрес);

наименование предприятия, осуществляющего свою деятельность в магазине, в частности его организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.);

название и адрес предприятия;

название и адрес магазина;

добавить копии документов (при наличии).

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также мы писали, что по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.