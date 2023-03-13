Магазини рекордно підвищили ціни на продукти — що подорожчало найбільше

Середня вартість товарів зросла на 31,5% за рік

Українські магазини на тлі повномасштабної війни активно підвищували ціни на продукти через низку факторів. Серед причин, що вплинули на подорожчання — погіршення логістики, зменшення врожаю деяких продуктів, подорожчання долара.

Про те, як змінилися ціни на продукти, свідчать дані Державної служби статистики України.

Ситуація на ринку

За даними Держстату, середня вартість продуктів у лютому цього року зросла на 31,5% у порівнянні з лютим минулого року. Варто зазначити, що лише за останній місяць зими ціни на продукти та безалкогольні напої підвищились на 1,5%.

Лідери зі здорожчання

Примітно те, що базова інфляція у лютому цього року зменшилась до 0,5%. У січні вона була на рівні 0,7%, у грудні 2022 року - 0,8%.

За інформацією відомства, серед продуктів, які найбільше здорожчали за рік:

на 80,3% — яйця;

на 74,9% — фрукти;

на 44,1% — риба та рибні продукти;

на 36,2% — овочі;

на 32,5% — цукор;

на 26% — хліб та хлібобулочні вироби;

на 25,8% — макаронні вироби;

на 24% — вершкове масло;

на 23,2% — м'ясо та м'ясопродукти;

на 23% — сир та м'який сир;

на 17,4% — молоко;

на 14,1% — соняшникова олія.

Що буде з цінами цьогоріч

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, за підсумками 2023 року інфляція, ймовірно, становитиме приблизно 10-15%. З-поміж продуктів харчування, які точно подорожчають — м'ясо, овочі та фрукти, тоді як різких стрибків цін не очікується на олію, хліб та крупи.

"Сповільниться продовольча інфляція: у 2023 році ми очікуємо 10-15%. Варто розуміти, що інфляція ніколи не знижується, а тільки стабілізується, або зростає чи не зростає. Щодо товарів, які подорожчають: певні категорії м'яса, можливо, овочі покажуть зростання, бо незрозуміло що буде з тепличними овочами, а до свіжих нам ще далеко. І також імпортні категорії фруктів. Стабільними в ціні будуть олія, хліб та крупи", — зауважують фахівці.

Зокрема, цінова ситуація м’ясного ринку зумовлена кількома аспектами. Здорожчання курятини обумовлене особливостями виробничого циклу. У січні-лютому підприємства нарощували поголів’я курчат-бройлерів, тому ціни зросли. А в березні відбудеться забій вирощеного молодняку. Також вплинули проблеми із перебоями в електропостачанні, адже використання генераторів призвело до зростання собівартості. Минулорічні лідери зі здорожчання, яйця, ще себе мають "проявити" у ціні навесні, разом із наближенням Великодніх свят. Однак, ближче до початку літа ціни повернуться до вже сталих показників, а то й нижче.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що у 2023 році на полицях українських магазинів та в кав'ярнях суттєво подорожчає кава. Ціни піднімуться на тлі світового здорожчання.