Ціни на каву - як зміниться вартість напою у 2023 році

Українців попередили про серйозне подорожчання популярного напою
У 2023 році на полицях українських магазинів та в кав'ярнях суттєво подорожчає кава. Ціни піднімуться на тлі світового здорожчання.
Про це пише видання The Page, посилаючись на повідомлення підприємців.
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Як зміниться вартість кави
За словами постачальників обсмажених зерен, очікується дві хвилі підвищення цін: на 30% — навесні, на 45-50% — восени.
Водночас, опитані власники кав'ярень стверджують, що різко підвищувати вартість кави для споживачів вони не планують, щоб не втратити клієнтів.
"Еспресо та американо подорожчали в середньому на 5 грн, а кава з додаванням молока — на 7 грн. Протягом року ціни піднімуться ще більше... Ростерії (постачальники обсмажених зерен. — Ред.) вже анонсують зростання цін на каву на 30% навесні та на 45-50% восени... Звичайно, ми не можемо одразу підняти ціни, тому ми робитимемо це у кілька етапів, щоб "пом'якшити" удар по кишенях покупців", — розповідають власники.
Зростання цін на каву пов'язане зі світовим подорожчанням кави через неврожаї у головних країнах-постачальниках кавових зерен — Бразилії та Колумбії. У 2022 році вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка зросла в середньому на 30%, а робусти — на 19%.
Через війну морські шляхи поставок перекриті, тому каву везуть переважно автотранспортом, що коштує значно дорожче за морську логістику. Торік кава здорожчала у світі на 19-30%, а в Україні — на 35-40%.
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.
Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.