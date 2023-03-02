Ціни на каву - як зміниться вартість напою у 2023 році

Ціни на каву піднімуться на тлі світового здорожчання

У 2023 році на полицях українських магазинів та в кав'ярнях суттєво подорожчає кава. Ціни піднімуться на тлі світового здорожчання.

Про це пише видання The Page, посилаючись на повідомлення підприємців.

Як зміниться вартість кави

За словами постачальників обсмажених зерен, очікується дві хвилі підвищення цін: на 30% — навесні, на 45-50% — восени.

Водночас, опитані власники кав'ярень стверджують, що різко підвищувати вартість кави для споживачів вони не планують, щоб не втратити клієнтів.

"Еспресо та американо подорожчали в середньому на 5 грн, а кава з додаванням молока — на 7 грн. Протягом року ціни піднімуться ще більше... Ростерії (постачальники обсмажених зерен. — Ред.) вже анонсують зростання цін на каву на 30% навесні та на 45-50% восени... Звичайно, ми не можемо одразу підняти ціни, тому ми робитимемо це у кілька етапів, щоб "пом'якшити" удар по кишенях покупців", — розповідають власники.

Зростання цін на каву пов'язане зі світовим подорожчанням кави через неврожаї у головних країнах-постачальниках кавових зерен — Бразилії та Колумбії. У 2022 році вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка зросла в середньому на 30%, а робусти — на 19%.

Через війну морські шляхи поставок перекриті, тому каву везуть переважно автотранспортом, що коштує значно дорожче за морську логістику. Торік кава здорожчала у світі на 19-30%, а в Україні — на 35-40%.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.