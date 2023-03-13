Магазины рекордно повысили цены на продукты — что подорожало больше всего

Средняя стоимость продуктов выросла на 31,5% за год

Украинские магазины на фоне полномасштабной войны активно повышали цены на продукты из-за ряда факторов. Среди причин, повлиявших на подорожание, — ухудшение логистики, уменьшение урожая некоторых продуктов, подорожание доллара.

Как изменились цены на продукты, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Ситуация на рынке

По данным Госстата, средняя стоимость продуктов в феврале этого года выросла на 31,5% по сравнению с февралем прошлого года. Следует отметить, что только за последний месяц зимы цены на продукты и безалкогольные напитки повысились на 1,5%.

Лидеры по удорожанию

Примечательно, что базовая инфляция в феврале этого года уменьшилась до 0,5%. В январе она была на уровне 0,7%, в декабре 2022 года – 0,8%.

По информации ведомства, среди продуктов, наиболее подорожавших за год:

на 80,3% — яйца;

на 74,9% — фрукты;

на 44,1% — рыба и рыбные продукты;

на 36,2% — овощи;

на 32,5% — сахар;

на 26% — хлеб и хлебобулочные изделия;

на 25,8% — макаронные изделия;

на 24% — сливочное масло;

на 23,2% — мясо и мясопродукты;

на 23% — сыр и мягкий сыр;

на 17,4% — молоко;

на 14,1% — подсолнечное масло.

Что будет с ценами в этом году

По данным Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, по итогам 2023 года инфляция, вероятно, составит примерно 10-15%. Среди продуктов питания, которые точно подорожают — мясо, овощи и фрукты, тогда как резких скачков цен не ожидается масло, хлеб и крупы.

"Замедлится продовольственная инфляция: в 2023 году мы ожидаем 10-15%. Следует понимать, что инфляция никогда не снижается, а только стабилизируется, растет или не растет. Что касается товаров, которые подорожают: определенные категории мяса, возможно, овощи покажут рост, потому что непонятно, что будет с тепличными овощами, а до свежих нам еще далеко. И также импортные категории фруктов. Стабильными в цене будут масло, хлеб и крупы", — отмечают специалисты.

В частности, ценовая ситуация мясного рынка обусловлена несколькими аспектами. Удорожание курятины обусловлено особенностями производственного цикла. В январе-феврале предприятия наращивали поголовье цыплят-бройлеров, поэтому цены выросли. А в марте произойдет убой выращенного молодняка. Также оказали влияние проблемы с перебоями в электроснабжении, ведь использование генераторов привело к росту себестоимости. Прошлогодние лидеры по удорожанию, яйца, еще себя должны проявить в цене весной, вместе с приближением Пасхальных праздников. Но, ближе к началу лета цены вернутся к уже устоявшимся показателям, а то и ниже.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в 2023 году на полках украинских магазинов и в кафе существенно подорожает кофе. Цены поднимутся на фоне мирового подорожания.