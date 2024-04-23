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Майже 200 000 гривень на місяць — в Англії терміново набирають працівників на полуницю

23 квітня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на фермах Великобританії для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівники збирають полуницю на фермі. Фото ілюстративне: hughlowefarms.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Терміново потрібні працівники на ягідну фермі у графстві Кент, що у Великобританії. Рободотавець пропонує вакансії чоловіка та жінками від 18 до 55 років, без знання англійської мови. Середня зарплата  — майже 200 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті LAYBOARD.com у понеділок, 22 квітня.

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Вакансія для українців, робота на ягідній фермі в Англії. Фото: скриншот layboard.com

Що вимагають від працівника полуничної ферми

Особливих вимог до робітників, які працюватимуть на полуничній фермі, немає. Але роботодавець зазначає, що розглядає лише заявки кадидатів, яким раніше не відмовляли у британській візі, без печаток про депортацію з ЄС.

Основні обов'язки працівників: збір полуниці у теплицях, фасовка и та пакування ягоди. 

Заробітна плата та умови праці 

На ягідній фермі обіцяють офіційне оформлення, медичне страхування та зарплатню від 3 700 до 4 200 фунтів стерлінгів на місяць (від 180 тис. до 200 тис. грн). Графік роботи — 5-6 днів на тиждень по 10-12 годин на день. Харчування — за власний рахунок, а житлом забезпечує роботодавець. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, в Чехії потрібні працівники в тепличне господарство. Шукають чоловіків до 50 років. Обіцяють платити до 35 тисяч чеських крон, що становить близько 58 тисяч грн.

Також ми писали, що відомий виробник спортивного одягу шукає працівників — чоловіків та жінок — на нескладну роботу у Польщі (пакувальник одягу). Зарплата — від 54 000 гривень на місяць.  

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