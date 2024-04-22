Зарплата до 60 000 грн — потрібні чоловіки на роботу в теплиці в Чехії

Чоловік працює в теплиці. Фото: freepik.com

У Долні Лутине, що в Чехії, потрібні працівники в тепличне господарство. Шукають чоловіків до 50 років. Обіцяють платити до 35 000 чеських крон, що становить близько 58 тисяч грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті LAYBOARD.com.

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Робота для українців у теплицях в Чехії

За годину спершу платитимуть 110 крон, бонуси за продуктивність до 80 крон, а також на харчування 8 крон. Середня зарплата при відмінній продуктивності становить 28 700-39 500 крон/міс, при хорошій продуктивності — 26 000-30 000 крон/міс. За додатковий час роботи доплачуватиметься 25% в останню зарплату за весь відпрацьований період.

До основних обов'язків працівника входять такі:

догляд за рослинами (підрізання, розпушування, добриво, обприскування);

збирання врожаю (огірки/помідори);

прибирання у теплиці;

упаковка продукції / складання;

робота на складі.

Кандидат на посаду має позитивно ставитись до природи та росли, бути відповідальним та уважним, мати командний дух, бути готовим до гнучкого графіка роботи та вчитись нових речей.

Які умови праці

Сезон роботи припадає на квітень-жовтень. Працювати потрібно з понеділка по п'ятницю в одну зміну, яка починається о 6:00 і може зміщуватися на раніше, що залежить від сходу сонця. Це робиться, щоб уникнути роботи в спекотний час. Тривалість робочого дня становить 8 годин, однак за потреби може бути 12 годин. У сезон урожаю можуть бути додаткові зміни у вихідні.

Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання в місті Карвіна, що передбачає комфортабельний хостел із розміщенням в три- чотири- та п'ятимісні кімнати, поруч з авто/залізничним вокзалом. Доїзд до місця роботи безкоштовний.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що українцям пропонують роботу на шоколадній фабриці у швейцарському місті Люцерн. Роботодавець обіцяє платити від 3 900 євро щомісяця.

Також ми писали, що українок запрошують на роботу нянею-гувернанткою в німецькому місті Мюнхен. Обіцяють заробітну плату від 3 100 євро за місяць.