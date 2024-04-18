Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Жінка-працівниця складу тримає коробку у руках. Фото ілюстративне: lab-procurement.com

Відомий виробник спортивного одягу шукає працівників — чоловіків та жінок — на нескладну роботу у Польщі (пакувальник одягу). На вакансію можуть зголоситись й українці, які шукають високооплачувану роботу за кордоном. Зарплата — від 54 000 гривень на місяць.

Така пропозиція з'явилася на міжнародному сайті з пошуку роботи Jooble.

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Робота на складі Nike без знання польської мови

В об'яві зазначається, що компанія Nike відкрила вакансії на декількох своїх складах у Польщі. Праця — неважка, досвід роботи та знання польської мови — не обов'язкові.

На складі робітник сортуватиме одяг та взуття, а також буде його перепаковувати, перевіряти товар, який повернув покупець, на цілісність (наявність бірок).

Умови праці та зарплата

Графік роботи — 5 або 6 днів на тиждень. Ставка — 22,75 злотих на годину (приблизно 220 грн). За місяць пакувальник може максимально заробити до 7 400 злотих (майже 72 тис. грн), якщо братиме понаднормові години.

Вакансія пакувальник на склад. Скриншот з сайту jooble.org

Роботодавець обіцяє оплачувати працівникам сучасне комфортне житло (2-4 особи у кімнаті, сімейним парам надається окрема кімната). У квартирі є все необхідне: інтернет, пральна машинка, постільна білизна. Доїзд до складу — безкоштовним робочим автобусом.

Нагадаємо, у Німеччині, неподалік Лейпцигу, українцям пропонують роботу зі збору вишні й черешні. Роботодавець обіцяє платити від 1 500 до 2 200 євро на місяць.

Раніше ми писали про актуальні вакансії для українців в Італії: зараз шукають покоївок в готелі у Вероні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць безкоштовним житлом і талонами на харчування.