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Почти 200 000 гривен в месяц — в Англии срочно набирают работников на клубнику

23 апреля 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на фермах Великобритании для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Работники собирают клубнику на ферме. Фото иллюстративное: hughlowefarms.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Срочно нужны работники на ягодную ферму в графстве Кент в Великобритании. Работодатель предлагает вакансии мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет, без знания английского языка. Средняя зарплата — около 200 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте LAYBOARD.com в понедельник, 22 апреля.

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Вакансия для украинцев, работа на ферме в Англии. Фото: скриншот layboard.com

Что требуется от работника клубничной фермы

Особых требований к рабочим, которые будут собирать клубнику, нет. Но работодатель подчеркивает, что рассматривает только заявки кадидатов, которым ранее не отказывали в британской визе, без печатей о депортации из ЕС.

Основные обязанности работников: сбор клубники в теплицах, фасовка и упаковка ягоды.

Заработная плата и условия труда

На ягодной ферме обещают официальное оформление, медицинское страхование и зарплату от 3 700 до 4 200 фунтов стерлингов в месяц (от 180 тыс. до 200 тыс. грн). График работы — 5-6 дней в неделю по 10-12 часов в день. Питание — за свой счет, а жильем обеспечивает работодатель.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в Чехии нужны работники в тепличное хозяйство. Ищут мужчин до 50 лет. Обещают платить до 35 тысяч чешских крон, что составляет около 58 тысяч гривен.

Также мы писали, что известный производитель спортивной одежды ищет работников — мужчин и женщин — на несложную работу в Польше (упаковщик одежды). Зарплата — от 54 000 гривен в месяц.

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