Актуальные вакансии на фермах Великобритании для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Работники собирают клубнику на ферме. Фото иллюстративное: hughlowefarms.com

Срочно нужны работники на ягодную ферму в графстве Кент в Великобритании. Работодатель предлагает вакансии мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет, без знания английского языка. Средняя зарплата — около 200 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте LAYBOARD.com в понедельник, 22 апреля.

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Что требуется от работника клубничной фермы

Особых требований к рабочим, которые будут собирать клубнику, нет. Но работодатель подчеркивает, что рассматривает только заявки кадидатов, которым ранее не отказывали в британской визе, без печатей о депортации из ЕС.

Основные обязанности работников: сбор клубники в теплицах, фасовка и упаковка ягоды.

Заработная плата и условия труда

На ягодной ферме обещают официальное оформление, медицинское страхование и зарплату от 3 700 до 4 200 фунтов стерлингов в месяц (от 180 тыс. до 200 тыс. грн). График работы — 5-6 дней в неделю по 10-12 часов в день. Питание — за свой счет, а жильем обеспечивает работодатель.

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