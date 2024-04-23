Актуальные вакансии на фермах Великобритании для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Почти 200 000 гривен в месяц — в Англии срочно набирают работников на клубнику
Срочно нужны работники на ягодную ферму в графстве Кент в Великобритании. Работодатель предлагает вакансии мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет, без знания английского языка. Средняя зарплата — около 200 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте LAYBOARD.com в понедельник, 22 апреля.
Что требуется от работника клубничной фермы
Особых требований к рабочим, которые будут собирать клубнику, нет. Но работодатель подчеркивает, что рассматривает только заявки кадидатов, которым ранее не отказывали в британской визе, без печатей о депортации из ЕС.
Основные обязанности работников: сбор клубники в теплицах, фасовка и упаковка ягоды.
Заработная плата и условия труда
На ягодной ферме обещают официальное оформление, медицинское страхование и зарплату от 3 700 до 4 200 фунтов стерлингов в месяц (от 180 тыс. до 200 тыс. грн). График работы — 5-6 дней в неделю по 10-12 часов в день. Питание — за свой счет, а жильем обеспечивает работодатель.
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