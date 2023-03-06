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Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

6 березня 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Індексація в Україні — кому підвищили пенсії тільки на 100 грн
Йдеться про випадки, якщо за розрахунком сума індексації є меншою
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні попри війну у березні 2023 року відбулася масштабна щорічна індексація пенсій, що становила близько 20 відсотків від розрахункового розміру виплат, іще дві індексації варто чекати у квітні та липні. При цьому мінімальне підвищення становило 100 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані уряду.

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Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, вдруге за час повномасштабної війни за ініціативи президента в країні провели індексацію пенсій. Вона охопила 10,5 мільйонів пенсіонерів.

За його словами, мінімальне підвищення становить лише 100 грн. Йдеться про випадки, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. При цьому максимальний розмір підвищення становив 1,5 тисячі гривень.

Кому підвищили виплати

Варто зауважити, що метою індексації є підтримка найменш фінансово захищених громадян, які вже не в змозі працювати і пенсія для них залишається часто єдиним джерелом доходу.

Так, перша індексація пенсій цьогоріч відбулася 1 березня для 10,5 млн пенсіонерів і становила 19,7%. Були індексовані пенсії для:

  • 5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватися через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
  • 4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.
  • 0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.
  • 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім цього, виплачуватимуть щомісячні компенсаційні виплати (призначені за ініціативою президента) для пенсіонерів віком більше 70 років, які встановлюють, якщо розмір пенсії не досягає 10,34 тис. грн:

  • 570 грн — людям старше 80 років;
  • 456 грн — людям віком від 75 – 80 років;
  • 300 грн — людям віком від 70 – 75 років.

Ще з 1 березня проіндексували на 19,7% щомісячні страхові виплати для понад 166 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у випадку смерті потерпілого.

Подальші індексації

Із 1 квітня автоматичний перерахунок пенсій планують здійснити для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, враховуючи оновлений (збільшений) страховий стаж.

З 1 липня проіндексують на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.  

На проведення індексації в законі про держбюджет-2023 передбачено відповідний трансферт з держказни у Пенсійний фонд України.

Водночас уряд запровадив граничний розмір індексації пенсій. Він за результатами індексації встановлений на рівні 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії та страхових виплат, незалежно від категорії. Повноваження встановити відповідне обмеження надано уряду законом про державний бюджет на 2023 рік.

Таке обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявні фінансові ресурси на проведення індексації, та не залишити осторонь ту категорію українців, яка отримує найменші виплати.

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, нараховують не всім.

Також ми писали, що в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

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