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Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

6 марта 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Индексация в Украине — кому повысили пенсии только на 100 грн
Речь идет о случаях, если при расчете сумма индексации меньше
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине, несмотря на войну, в марте 2023 года произошла масштабная ежегодная индексация пенсий, которая составляла около 20 процентов от расчетного размера выплат, еще две индексации следует ожидать в апреле и июле. При этом минимальное повышение составило 100 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные правительства.

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Кто получил меньше всего

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, второй раз за время полномасштабной войны по инициативе президента в стране была проведена индексация пенсий. Она охватила 10,5 миллиона пенсионеров.

По его словам, минимальное повышение составляет всего 100 грн. Речь идет о случаях, если при расчете сумма индексации меньше. При этом максимальный размер повышения составил 1,5 тысячи гривен.

Кому повысили выплаты

Следует отметить, что целью индексации является поддержка наименее финансово защищенных граждан, которые уже не в состоянии работать и пенсия для них часто остается единственным источником дохода.

Так, первая индексация пенсий в этом году состоялась 1 марта для 10,5 млн пенсионеров и составила 19,7%. Были индексированы пенсии для:

  • 5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет производиться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.
  • 4,2 млн человек, у которых вырастут пенсии из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.
  • 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.
  • 94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме этого, будут выплачивать ежемесячные компенсационные выплаты (назначенные по инициативе президента) для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливают, если размер пенсии не достигает 10,34 тыс. грн:

  • 570 грн — людям старше 80 лет;
  • 456 грн — людям в возрасте от 75 - 80 лет;
  • 300 грн — людям в возрасте от 70 - 75 лет.

Еще с 1 марта проиндексировали на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для более чем 166 тысяч потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Последующие индексации

С 1 апреля автоматический перерасчет пенсий планируют осуществить для 0,6 млн работающих пенсионеров, учитывая обновленный (увеличенный) страховой стаж.

С 1 июля проиндексируют на 19,7% пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс. учёных, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

На осуществление индексации в законе о госбюджете-2023 предусмотрен соответствующий трансферт из госказны в Пенсионный фонд Украины.

В то же время правительство ввело предельный размер индексации пенсий. Он по результатам индексации установлен на уровне 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории. Полномочия установить соответствующее ограничение предоставлено правительству законом о государственном бюджете на 2023 год.

Такое ограничение позволит более справедливо распределить имеющиеся финансовые ресурсы на проведение индексации, и не оставить в стороне категорию украинцев, которая получает наименьшие выплаты.

Напомним, в Украине в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, с февраля прошлого года получавшие военные и силовики, начисляют не всем.

Также мы писали, что в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

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