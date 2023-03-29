Макдональдс запускає доставку їжі через Болт Фуд — у яких містах

Послуга буде доступною у Києві та Львові

З 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запускає доставку свої страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга спочатку буде доступною у Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як працюватиме послуга

Як зазначається, така доставка спочатку запрацює у 21 ресторані McDonald’s у Києві та у чотирьох — у Львові.

Клієнти зможуть замовляти доставку з McDonald’s через застосунок Bolt Food, радіус охоплення — два кілометри навколо ресторану.

Як зазначають у мережі, замовлення доставлятимуть максимум за 30 хвилин.

"Якщо довго гортати стрічку новин, то можна нафантазувати, що МакДональдз тепер і у Bolt Food. Але чекайте, це ж реальність! Завантажуй додаток, замовляй улюблені страви та смакуй тут і зараз", — йдеться у повідомленні.

Подальші плани

Як розповіли у відділі доставки їжі Bolt Food, після закінчення пілотного періоду, який потрібен для відпрацювання усіх механізмів, послуга охопить всі київські та львівські заклади.

Після чого її запровадять в інших містах, де працює McDonald’s.

Нагадаємо, 28 березня мережа ресторанів американської компанії McDonald’s поновила свою роботу в Одесі. Спочатку відкриються перші п'яти закладів.

Також ми писали, що у Дніпрі, де досі закриті ресторани McDonald’s, продають фірмову їжу із шаленими націнками.

Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.