Макдональдс запускає доставку їжі через Болт Фуд — у яких містах

McDonald’s запустить доставку їжі через Bolt Food
З 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запускає доставку свої страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга спочатку буде доступною у Києві та Львові.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
-
Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди
-
Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО
-
У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн
-
Ребров поділився планами щодо збірної України
-
У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном
-
В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО
-
Pepsi представила новий логотип
-
Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити
-
Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури
-
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі
Як працюватиме послуга
Як зазначається, така доставка спочатку запрацює у 21 ресторані McDonald’s у Києві та у чотирьох — у Львові.
Клієнти зможуть замовляти доставку з McDonald’s через застосунок Bolt Food, радіус охоплення — два кілометри навколо ресторану.
Як зазначають у мережі, замовлення доставлятимуть максимум за 30 хвилин.
"Якщо довго гортати стрічку новин, то можна нафантазувати, що МакДональдз тепер і у Bolt Food. Але чекайте, це ж реальність! Завантажуй додаток, замовляй улюблені страви та смакуй тут і зараз", — йдеться у повідомленні.
Подальші плани
Як розповіли у відділі доставки їжі Bolt Food, після закінчення пілотного періоду, який потрібен для відпрацювання усіх механізмів, послуга охопить всі київські та львівські заклади.
Після чого її запровадять в інших містах, де працює McDonald’s.
Нагадаємо, 28 березня мережа ресторанів американської компанії McDonald’s поновила свою роботу в Одесі. Спочатку відкриються перші п'яти закладів.
Також ми писали, що у Дніпрі, де досі закриті ресторани McDonald’s, продають фірмову їжу із шаленими націнками.
Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.