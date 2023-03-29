Макдональдс запускает доставку пищи через Болт Фуд — в каких городах

Услуга будет доступна в Киеве и Львове

С 29 марта американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запускает доставку своих блюд через Bolt Food. В тестовом режиме услуга будет доступна в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как будет работать услуга

Как отмечается, такая доставка сначала заработает в 21 ресторане McDonald's в Киеве и в четырех — во Львове.

Клиенты смогут заказывать доставку из McDonald's через приложение Bolt Food, радиус охвата — два километра вокруг ресторана.

Как отмечают в сети, заказы будут доставляться максимум за 30 минут.

"Если долго листать новостную ленту, то можно нафантазировать, что МакДональдз теперь и в Bolt Food. Но пождите, это же реальность! Загружай приложение, заказывай любимые блюда и наслаждайся здесь и сейчас", — говорится в сообщении.

Дальнейшие планы

Как рассказали в отделе доставки еды Bolt Food, после окончания пилотного периода, который необходим для отработки всех механизмов, услуга охватит все киевские и львовские заведения.

После чего она будет введена в других городах, где работает McDonald's.

Напомним, 28 марта сеть ресторанов американской компании McDonald's возобновила свою работу в Одессе. Сначала откроются первые пять заведений.

Также мы писали, что в Днепре, где до сих пор закрыты рестораны McDonald's, продают фирменную еду с бешеными наценками.

Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.