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Meest Пошта зменшила тарифи доставки для чотирьох країн

18 грудня 2023 23:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Meest Пошта зменшила тарифи доставки для чотирьох країн
Кур'єр Meest Пошти. Фото: Meest
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Meest Пошта оптимізує вартість міжнародної доставки, знизивши тарифи для ключових напрямків: Польща, Німеччина, США та Канада. Представники компанії зауважили, що зниження тарифів — це лише один з кроків у стратегії надання зручного сервісу для українців.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

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Детальніше про нові тарифи на доставку Meest

Тепер вартість відправлення до Польщі та Німеччини значно нижча за ринкову — на приблизно 30%. Новий тариф для доставки до Польщі складає 200 грн, порівняно з ринковою середньою ціною в 354 грн. Для Німеччини тариф Meest Пошта становить 690 грн, в порівнянні з середніми 1104 грн від інших поштових операторів.

Зараз доставка до США вартує на 40% дешевше: наприклад, вартість доставки 1 кг складає 610 грн, порівняно з попередніми 1090 грн. До Канади вартість відправлення пакунка за тарифом 1990/5 кг. В інших компаній сервіс аналогічної якості коштує в середньому 2886 грн.

Як відправити посилки за кордон

Для відправлення посилки за кордон необхідно створити її онлайн через додаток Meest Пошта або на веб-сайті, де доступний калькулятор ціни. Після цього слід обрати країну та вид сервісу, заповнити параметри пакунка та відправити його у найближче відділення або замовити кур'єра.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" попередила клієнтів про шахрайську схему, яка з'явилась у мережі Інтернет. Йдеться про акції нібито від імені компанії, присвячені Різдвяно-новорічним святам.

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