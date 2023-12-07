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Клієнти "Нової пошти" можуть постраждати від шахраїв — що варто знати

7 грудня 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта попереджає про акції від шахраїв — що варто знати
Застосунок "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українській логістичній компанії "Нова пошта" попереджають клієнтів про шахрайську схему, яка з'явилась у мережі Інтернет. Йдеться про акції нібито від імені компанії, присвячені Різдвяно-новорічним святам.

Про це повідомляється на офіційному порталі компанії.

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Шахрайська схема від імені "Нової пошти"

Як зазначають у компанії, інформація про розіграші масово шириться у Telegram-каналах. Шахраї пропонують виконати умови акції та отримати у подарунок ялинку.

Вже нарахували більш ніж 40 таких каналів з рекламними оголошеннями від аферистів. Деякі з них мають доволі широку аудиторію. З-поміж таких:

  • "Київ Сьогодні";
  • "Kyper News";
  • "Інформаційний Агент України";
  • "Вибухи та бавовна".

У компанії наголошують, що спеціально використовуються у рекламі назви відомих брендів для більшого збору інформації про людей, котрі довіряють компаніям. Примітним є те, що роблять оголошення закритими, а насправді є зашифрованими посиланнями на фішингові сайти. Для читачів згадка про "Нову пошту" є клікбейтною, тому вони переходять, щоб дізнатися більше про розіграш.

"Нова пошта не має ніякого відношення до цього оголошення. Всі телеграм-пабліки, які поширюють цю інформацію, допомагають шахраям обманювати людей", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Громадян закликають бути пильними щодо подібних оголошень, не можна довіряти інформації на сторонніх ресурсах, окрім офіційного сайту.

Також необхідно дотримуватися простих рекомендацій в інтернеті, щоб убезпечитися від шахрайських дій. Оплата має проводитися виключно через сайт, будь-які інші посилання є 100% фішинговими. Потрібно користуватися послугою "Надійна покупка" на маркетплейсах. Сервіс дозволяє відстежувати трекінг та не робити оплату наперед.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у фінустанові "ПриватБанк" запустили новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Національний банк України (НБУ) попереджає громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Останнім часом зросла кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку, під час яких просять уточнити секретну інформацію карток.

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