Послуги Нової пошти доступні у ще одній країні ЄС — які тарифи

Офіс "Нової пошти" за кордоном. Фото: Novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" зайшла на ринок ще однієї країни Європейського Союзу. Тепер послуги компанії доступні в Італії.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

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Відкриття офісу Nova Post в Італії

Як повідомили у компанії, перше відділення Nova Post з'явилося у Мілані. Офіс працюватиме щодня за адресою:

Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).

Клієнти матимуть змогу отримувати та відправляти в Україну:

документи;

посилки;

вантажі до 100 кілограмів.

Очікуваний термін доставки з України в Італію становитиме від п'яти днів.

Які ціни на доставку

Тарифи на доставку вантажів та посилок з Італії в Україну залежать від габаритів. Так, у разі відправлення:

документів — 21 євро;

посилок до 2 кілограмів — 22 євро;

посилок до 10 кілограмів — 27 євро;

посилок до 30 кілограмів — 45 євро;

вантажів від 30 до 100 кілограмів — 1,7 євро за кожен кілограм.

Окрім того, для клієнтів буде доступна кур'єрська доставка на будь-яку адресу по всій країні. Скористатися послугою з виклику кур'єра можна буде через сайт чи мобільний застосунок.

Вартість доставки кур’єром така:

стягнуть додатково 4 євро для відправлень до 30 кілограмів;

плюс 10 євро за кожні 100 кілограмів.

Де ще з’являться офіси Nova Post в Італії

Як зазначають у компанії, відкрите відділення "Нової пошти" стало ювілейним — 80-м — на території Європи.

Українська компанія планує розширити мережу та відкрити офіс невдовзі у Римі та Неаполі.

За словами СЕО Nova Post Europe Олександра Лисовця, за рік роботи у Європі компанія доставила 1,3 млн посилок.

"Але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони", — пояснив він.

Окрім Італії, відділення "Нової пошти" функціонують у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Молдові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" попередила клієнтів про шахрайську схему, яка з'явилась у мережі Інтернет. Йдеться про акції нібито від імені компанії, присвячені Різдвяно-новорічним святам.

Також ми писали, що "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).