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Meest Почта снизила тарифы доставки для четырех стран

18 декабря 2023 23:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Meest Почта снизила тарифы доставки для четырех стран
Курьер Meest Почты. Фото: Meest
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Meest Почта оптимизирует стоимость международной доставки снизив тарифы для ключевых направлений: Польша, Германия, США и Канада. Представители компании отметили, что снижение тарифов — лишь один из шагов в стратегии предоставления удобного сервиса для украинцев.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

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Подробнее о новых тарифах на доставку Meest

Теперь стоимость отправления в Польшу и Германию значительно ниже рыночной — примерно на 30%. Новый тариф для доставки в Польшу составляет 200 грн. по сравнению с рыночной средней ценой в 354 грн. Для Германии тариф Meest Почта составляет 690 грн, по сравнению со средними 1104 грн от других почтовых операторов.

Сейчас доставка в США стоит на 40% дешевле: например, стоимость доставки 1 кг составляет 610 грн. по сравнению с предыдущими 1090 грн. В Канаду стоимость отправки пакета по тарифу 1990/5 кг. У других компаний сервис аналогичного качества стоит в среднем 2886 грн.

Как отправить посылки за границу

Для отправки посылки за границу необходимо создать ее онлайн через приложение Meest Почта или на веб-сайте, где доступен калькулятор цены. После этого следует выбрать страну и вид сервиса, заполнить параметры пакета и отправить его в ближайшее отделение или заказать курьера.

Напомним, ранее "Новая почта" предупредила клиентов о мошеннической схеме, которая появилась в сети Интернет. Речь идет об акциях якобы от имени компании, посвященных Рождественско-новогодним праздникам.

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