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Меценатська пенсія — за яких умов та які виплати можна отримати

25 грудня 2023 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Благодійна пенсія — за яких умов та які виплати можна отримати
Гроші в руках. Фото: Трибун
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні існує декілька видів пенсії. У 2023 році році з'явився новий вид пенсійних виплат — меценатська пенсія. Так, можна робити благодійні внески на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у ПФУ, або знеособлено.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Як розподіляється меценатська пенсія

Згідно з чинним законодавством, благодійна пожертва, сплачена на окремий рахунок Пенсійного фонду України, розподіляється відповідно до встановленого порядку. 70% суми призначається для виплати пенсій пенсіонерам, а решта 30% спрямовується до бюджету ПФУ для використання як фінансовий ресурс для пенсійних виплат.

Приклад розподілу такої благодійної пожертви наведено у повідомленні Пенсійного фонду, де зазначено, що якщо благодійна сума становить 10 000 гривень, пенсіонер отримає 7 000 гривень.

Розмір меценатської пенсії

Чіткого фіксованого розміру благодійної пенсії не існує. Все залежить від того, яку суму передав меценат до Пенсійного фонду України.

Ці кошти стають додатковим джерелом фінансування для системи пенсійного забезпечення, роблячи їх формальними пожертвуваннями. У Пенсійному фонді пояснили відмінність між добровільною сплатою страхових внесків до ПФУ та благодійними пожертвами:

  • За допомогою добровільної сплати страхових внесків будь-хто може впливати на зарахування страхового стажу (себе чи іншу особу) або на розмір власної (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку будуть виплачувати у майбутньому.
  • Сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або анонімно) надає можливість збільшити пенсію, яку вже сьогодні отримують пенсіонер або пенсіонери.

Знеособлені благодійні внески в повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України і не підлягають поверненню.

Нагадаємо, що в Україні залежно від віку, категорії та низки інших факторів, громадянам призначають різні види пенсійних виплат. З-поміж них і пенсію "у зв'язку з втратою годувальника", щодо нарахувань якої є певні нюанси.

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