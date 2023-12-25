Благотворительная пенсия — при каких условиях и какие выплаты можно получить

Деньги в руках. Фото: Трибун

В Украине есть несколько видов пенсии. В 2023 году появился новый вид пенсионных выплат — меценатская пенсия. Да, можно делать благотворительные взносы в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в ПФУ, или обезличенно.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Как распределяется меценатская пенсия

Согласно действующему законодательству, благотворительное пожертвование, уплаченное на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, распределяется в соответствии с установленным порядком. 70% суммы предназначается для выплаты пенсий пенсионерам, а остальные 30% направляются в бюджет ПФУ для использования в качестве финансового ресурса для пенсионных выплат.

Пример распределения такого благотворительного пожертвования приведен в сообщении Пенсионного фонда, где указано, что если благотворительная сумма составляет 10 000 гривен, пенсионер получит 7 000 гривен.

Размер меценатской пенсии

Четкого фиксированного размера благотворительной пенсии не существует. Все зависит от того, какую сумму передал меценат в Пенсионный фонд Украины.

Эти средства становятся дополнительным источником финансирования для системы пенсионного обеспечения, производя их формальными пожертвованиями. В Пенсионном фонде объяснили разницу между добровольной уплатой страховых взносов в ПФУ и благотворительными пожертвованиями:

С помощью добровольной уплаты страховых взносов любой может влиять на зачисление страхового стажа (себя или другое лицо) или размер собственного (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем.

Уплата определенного благотворительного пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или анонимно) позволяет увеличить пенсию, которую уже сегодня получают пенсионеры или пенсионеры.

Обезличенные благотворительные взносы в полном объеме и 30% персонализированных благотворительных взносов являются финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Украины и не подлежат возврату.

Напомним, что в Украине в зависимости от возраста, категории и ряда других факторов гражданам назначают различные виды пенсионных выплат. Среди них и пенсию "в связи с потерей кормильца", по начислениям которой есть определенные нюансы.