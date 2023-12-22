Пенсію можуть не нарахувати — що треба знати студентам

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні залежно від віку, категорії та низки інших факторів, громадянам призначають різні види пенсійних виплат. З-поміж них і пенсію "у зв'язку з втратою годувальника", щодо нарахувань якої є певні нюанси.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України.

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Пенсії в зв'язку з втратою годувальника

У ПФУ уточнили особливості виплати відповідного виду пенсій студентам. За законодавством, отримувачами таких виплат можуть бути непрацездатні члени родини, яких утримувала особа, яка померла.

Як зазначають фахівці, діти, котрі навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі навчання мають право на отримання такого виду пенсії. Проте важливий нюанс — виплата у зв'язку з втратою годувальника нараховується, якщо громадянину не більше 23 років.

Також у разі призначення виплати не всім українцям потрібно надавати повний пакет документів, зокрема, йдеться про довідку, де вказане місце навчання студента. Так, за даними ПФУ, цей документ у разі продовження навчання для виплати пенсій на наступний навчальний рік можна не подавати, вони будуть продовжені на основі інформації з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Цей механізм відбудеться автоматично.

Для того, щоб оформити пенсію із втрати годувальника, фахівці радять звертатися в органи Пенсійного фонду в місті, районі чи за місцем реєстрації.

Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни уряд підтримав рішення Мінсоцполітики, відповідно до якого дітям віком 18-23 років, які навчаються на денній формі навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсію в разі втрати годувальника призначатимуть надалі, а виплата раніше призначеної продовжуватиметься без надання відповідної довідки закладу освіти про навчання.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів розробив проєкт постанови щодо подовження терміну проходження фізичної ідентифікації отримувачів пенсійних виплат в Ощадбанку на 3 місяці. Найближчим часом він буде винесений на розгляд Уряду.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року планується підвищення максимального та мінімального розмірів пенсій. Ця ініціатива стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї виплати зараз обмежені 10 прожитковими мінімумами.