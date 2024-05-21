Microsoft представила PC Copilot+ із функціями штучного інтелекту

Голова корпорації Microsoft Сатья Наделла. Фото: cnet.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Microsoft представила нову категорію персональних комп'ютерів з функціями штучного інтелекту. Таким чином компанія прагне конкурувати з Alphabet та Apple у впровадженні нових розробок для бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

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У понеділок, 20 травня, у Редмонді, штат Вашингтон, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла представив комп'ютери, які назвав Copilot+. Він заявив, що ці пристрої будуть продаватися компанією та рядом виробників, включаючи Acer та Asustek. На момент презентації акції Microsoft торгувались поблизу рекордних максимумів. Це було спричинено очікуваннями від зростання прибутку компанії та її конкурентів у сфері високих технологій, через впровадження розробок ШІ.

Як зазначається, нові комп'ютери, здатні виконувати більше завдань штучного інтелекту без звернення до хмарних центрів обробки даних. Вони коштуватимуть від 1000 доларів, а їх поставки розпочнуться 18 червня.

Можливість обробки даних штучного інтелекту безпосередньо на комп'ютері дозволило впровадити функція під назвою Recall. Вона відстежує все, що відбувається на комп'ютері, від перегляду вебсторінок до голосових чатів, створюючи історію, яку користувач може використовувати, коли йому потрібно згадати щось навіть через кілька місяців.

Компанія також продемонструвала свого голосового помічника Copilot, який діє в режимі реального часу як віртуальний тренер для користувача, що грає у відеогру Minecraft.

Голова відділу споживчого маркетингу Microsoft Юсуф Мехді заявив, що компанія очікує, що наступного року буде придбано 50 мільйонів комп'ютерів зі штучним інтелектом. Він сказав, що швидкі ШІ-помічники, які працюють безпосередньо на ПК, стануть "найвагомішою причиною для оновлення вашого ПК за довгий час".

За даними дослідницької компанії Gartner, світові поставки ПК минулого року впали приблизно на 15%, до 242 мільйонів штук. З них випливає, що Microsoft очікує, що на нову категорію комп'ютерів припадатиме близько однієї п'ятої всіх проданих ПК.

"Людей просто потрібно переконати в тому, що досвід роботи з пристроєм виправдовує цю абсолютно нову категорію машин Copilot+", — сказав аналітик Бен Баджарін.

Нова маркетингова категорія комп'ютерів Microsoft Copilot+, в якій підкреслюються функції штучного інтелекту, нагадує категорію "ультрабуків" — тонких ноутбуків з Windows, які Intel просувала серед виробників ПК у 2011 році. Вони були створені, щоб конкурувати з MacBook Air від Apple. Керівники Microsoft також заявили, що GPT-4o, новітня технологія від виробника ChatGPT OpenAI, буде доступна як частина Copilot.

Що ще показали на презентації Microsoft

Microsoft також представила нове покоління планшета Surface Pro і ноутбука Surface з чіпом Qualcomm. Компанія також представила технологію Prism, яка допоможе програмному забезпеченню, написаному для чіпів Intel та AMD, працювати на чіпах, створених з використанням технології Arm.

Після того, як процесори Intel десятиліттями домінували на ринку ПК, Qualcomm та інші виробники компонентів Arm із низьким енергоспоживанням спробували конкурувати на ринку ПК з ОС Windows.

Чіпи Qualcomm Snapdragon X Elite включають так званий нейронний процесор, призначений для прискорення додатків, орієнтованих на штучний інтелект, таких як програмне забезпечення Microsoft Copilot.

Раніше цього місяця Apple продемонструвала новий чіп, орієнтований на штучний інтелект, який, як очікують аналітики, використовуватиметься в майбутніх ноутбуках.

Нагадаємо, корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти Росії.

Також ми писали, що Microsoft попросила своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду до інших країн. Такі повідомлення компанія розіслала своїм працівникам на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном через технології штучного інтелекту та зеленої енергетики.