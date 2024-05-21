Microsoft представила PC Copilot+ с функциями искусственного интеллекта

Глава корпорации Microsoft Сатья Наделла. Фото: cnet.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Microsoft представила новую категорию персональных компьютеров с функциями искусственного интеллекта. Таким образом, компания стремится конкурировать с Alphabet и Apple во внедрении новых разработок для бизнеса.

Об этом сообщает Reuters.

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Каким будет новый компьютер от Microsoft

В понедельник, 20 мая, в Редмонде, штат Вашингтон, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла представил компьютеры, которые назвал Copilot+. Он заявил, что эти устройства будут продаваться компанией и рядом изготовителей, включая Acer и Asustek. На момент презентации акции Microsoft торговались близко к рекордным максимумам. Это было вызвано ожиданиями роста прибыли компании и ее конкурентов в сфере высоких технологий из-за внедрения разработок ИИ.

Как отмечается, новые компьютеры способны выполнять больше задач искусственного интеллекта без обращения в облачные центры обработки данных. Они будут стоить от 1000 долларов, а их поставки начнутся 18 июня.

Возможность обработки данных искусственного интеллекта непосредственно на компьютере позволило ввести функцию под названием Recall. Она отслеживает все происходящее на компьютере от просмотра веб-страниц до голосовых чатов, создавая историю, которую пользователь может использовать, когда ему нужно вспомнить что-то даже через несколько месяцев.

Компания также продемонстрировала своего голосового помощника Copilot, который действует в режиме реального времени как виртуальный пользовательский тренер, играющий в видеоигру Minecraft.

Глава отдела потребительского маркетинга Microsoft Юсуф Мехди заявил, что компания ожидает, что в следующем году будет приобретено 50 миллионов компьютеров с искусственным интеллектом. Он сказал, что быстрые ИИ-помощники, работающие непосредственно на ПК, станут "самой весомой причиной для обновления вашего ПК за долгое время".

По данным исследовательской компании Gartner, мировые поставки ПК в прошлом году упали примерно на 15% до 242 миллионов штук. Из них следует, что Microsoft ожидает, что на новую категорию компьютеров будет приходиться около одной пятой всех проданных ПК.

"Людей просто нужно убедить в том, что опыт работы с устройством оправдывает эту совершенно новую категорию машин Copilot+", — сказал аналитик Бен Баджарин.

Новая маркетинговая категория компьютеров Microsoft Copilot+, в которой подчеркиваются функции искусственного интеллекта, напоминает категорию "ультрабуков" — тонких ноутбуков Windows. Они были созданы, чтобы конкурировать с MacBook Air от Apple. Руководители Microsoft также заявили, что GPT-4o, новейшая технология от производителя ChatGPT OpenAI, будет доступна как часть Copilot.

Что еще показали на презентации Microsoft

Microsoft также представила новое поколение планшета Surface Pro и ноутбука Surface с чипом Qualcomm. Компания также представила технологию Prism, которая поможет программному обеспечению, написанному для чипов Intel и AMD, работать на чипах, созданных с использованием технологии Arm.

После того как процессоры Intel десятилетиями доминировали на рынке ПК, Qualcomm и другие производители компонентов Arm с низким энергопотреблением попытались конкурировать на рынке ПК с Windows.

Чипы Qualcomm Snapdragon X Elite включают в себя так называемый нейронный процессор, предназначенный для ускорения приложений, ориентированных на искусственный интеллект, таких как программное обеспечение Microsoft Copilot.

Ранее в этом месяце Apple продемонстрировала новый чип, ориентированный на искусственный интеллект, который, как ожидают аналитики, будет использоваться в будущих ноутбуках.

Напомним, корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от своих облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.

Также мы писали, что Microsoft попросила своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны. Такие сообщения компания разослала своим работникам на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за технологий искусственного интеллекта и зеленой энергетики.