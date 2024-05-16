Microsoft просить деяких співробітників у Китаї переїхати до інших країн

Вивіска Microsoft в Китаї. Фото: theverge.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американський технологічний гігант Microsoft попросив своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду до інших країн. Такі повідомлення компанія розіслала своїм працівникам на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном через технології штучного інтелекту та зеленої енергетики.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, співробітникам Microsoft, які в основному займаються хмарними обчисленнями, нещодавно запропонували працювати в США, Австралії, Ірландії чи в інших країнах.

Microsoft попросила близько 800 співробітників — переважно інженерів, які мають китайське громадянство та працюють у галузі хмарних обчислень та штучного інтелекту, — розглянути можливість переїзду. За словами джерел видання, адміністрація Байдена готується обмежити доступ китайських компаній до хмарних сервісів США.

Своєю чергою, у Microsoft заявили, що це звичайна практика для компанії, коли вона надає можливість переїзду деяким співробітникам. Також там наголосили, що вони залишаються прихильними до Китаю.

Microsoft прийшла на китайський ринок в 1992 році та протягом десятиліть розраховувала на свою дослідницьку лабораторію в Пекіні — Microsoft Research Lab Asia.

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