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Microsoft просить співробітників з Китаю переїхати до інших країн — що їм загрожує

16 травня 2024 19:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Microsoft просить деяких співробітників у Китаї переїхати до інших країн
Вивіска Microsoft в Китаї. Фото: theverge.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американський технологічний гігант Microsoft попросив своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду до інших країн. Такі повідомлення компанія розіслала своїм працівникам на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном через технології штучного інтелекту та зеленої енергетики.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, співробітникам Microsoft, які в основному займаються хмарними обчисленнями, нещодавно запропонували працювати в США, Австралії, Ірландії чи в інших країнах. 

Microsoft попросила близько 800 співробітників — переважно інженерів, які мають китайське громадянство та працюють у галузі хмарних обчислень та штучного інтелекту, — розглянути можливість переїзду. За словами джерел видання, адміністрація Байдена готується обмежити доступ китайських компаній до хмарних сервісів США.

Своєю чергою, у Microsoft заявили, що це звичайна практика для компанії, коли вона надає можливість переїзду деяким співробітникам. Також там наголосили, що вони залишаються прихильними до Китаю.

Microsoft прийшла на китайський ринок в 1992 році та протягом десятиліть розраховувала на свою дослідницьку лабораторію в Пекіні — Microsoft Research Lab Asia.

Нагадаємо, готель та казино The Mirage у Лас-Вегасі, який відомий за багатьма голлівудськими фільмами, незабаром закриється. Казино безупинно працювало 34 роки.

Також ми писали, що соціальні мережі Facebook і Instagram потраплять під розслідування ЄС щодо потенційних порушень правил, які стосуються онлайн-контенту та безпеки дітей. Компанії загрожують величезні штрафи.

США
санкції
Китай
Microsoft
технології
компанії

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