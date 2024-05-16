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Microsoft просит сотрудников из Китая переехать в другие страны — что им грозит

16 мая 2024 19:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Microsoft просит некоторых сотрудников в Китае переехать в другие страны
Вывеска Microsoft в Китае. Фото: theverge.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Американский технологический гигант Microsoft попросил своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны. Такие сообщения компания разослала своим работникам на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за технологий искусственного интеллекта и зеленой энергетики.

Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, сотрудникам Microsoft, которые в основном занимаются облачными вычислениями, недавно предложили работать в США, Австралии, Ирландии или других странах.

Microsoft попросила около 800 сотрудников — преимущественно инженеров, обладающих китайским гражданством и работающих в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, — рассмотреть возможность переезда. По словам источников издания, администрация Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к облачным сервисам США.

В свою очередь, в Microsoft заявили, что это обычная практика для компании, когда она предоставляет возможность переезда некоторым сотрудникам. Также там подчеркнули, что они остаются благосклонными к Китаю.

Microsoft пришла на китайский рынок в 1992 году и в течение десятилетий рассчитывала на свою исследовательскую лабораторию в Пекине – Microsoft Research Lab Asia.

Напомним, отель и казино The Mirage в Лас-Вегасе, известный по многим голливудским фильмам, скоро закроется. Казино постоянно работало 34 года.

Также мы писали, что социальные сети Facebook и Instagram попадут под расследование ЕС относительно потенциальных нарушений правил, касающихся онлайн-контента и безопасности детей. Компании угрожают огромные штрафы.

США
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Китай
Microsoft
технологии
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