Microsoft просит некоторых сотрудников в Китае переехать в другие страны

Вывеска Microsoft в Китае. Фото: theverge.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американский технологический гигант Microsoft попросил своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны. Такие сообщения компания разослала своим работникам на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за технологий искусственного интеллекта и зеленой энергетики.

Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, сотрудникам Microsoft, которые в основном занимаются облачными вычислениями, недавно предложили работать в США, Австралии, Ирландии или других странах.

Microsoft попросила около 800 сотрудников — преимущественно инженеров, обладающих китайским гражданством и работающих в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, — рассмотреть возможность переезда. По словам источников издания, администрация Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к облачным сервисам США.

В свою очередь, в Microsoft заявили, что это обычная практика для компании, когда она предоставляет возможность переезда некоторым сотрудникам. Также там подчеркнули, что они остаются благосклонными к Китаю.

Microsoft пришла на китайский рынок в 1992 году и в течение десятилетий рассчитывала на свою исследовательскую лабораторию в Пекине – Microsoft Research Lab Asia.

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