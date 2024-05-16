Прибутки 20 найбільших банків РФ обвалилися — у чому причина

Відділення банку. Фото: росЗМІ

Найбільші російські банки, такі як "Альфа-банк", "ВТБ" та "Совкомбанк", відзначили значне погіршення фінансових показників. В окремих випадках чистий прибуток цих банків зменшився в рази.

Про це повідомляють росЗМІ.

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З серед 50 найбільших банків Росії, приблизно 20 відзначилися зниженням прибутку, у низці випадків він скоротився у кілька разів. Наприклад, прибуток "Пошта-банку" зменшився у 31,2 раза, до 190 млн рублів (понад 2 млрд доларів), у "Зеніті" — у 7,5 раза, до 174 млн рублів (близько 1,9 млн доларів), а в ХКФ-банку — у 5,5 раза, до 815 млн рублів (близько 9 млн доларів.).

Прибуток "Альфа-банку" також значно зменшився, більш ніж утричі, до 8,5 млрд рублів (майже 95 млн доларів), ВТБ і "Совкомбанку" втратили прибуток у 2,8 раза, до 35,2 млрд (близько 4 млрд доларів) і 11,4 млрд рублів (1,2 млрд доларів) відповідно.

У "Пошта-банку" назвали головною причиною охолодження ринку роздрібного кредитування, що вплинуло на динаміку видачі кредитів. У "Зеніті" основним фактором було потрапляння під санкції в лютому 2023 року.

"Альфа-банк" пояснив зменшення прибутку "специфікою підрахунків за РСБО". Також прибуток зменшився через зростання операційних витрат, консервативний підхід до формування резервів і вищі витрати з податку на прибуток.

У Абсолют-банку, чий прибуток зменшився на 35,7% порівняно з попереднім роком, відзначили вплив витрат на податок на прибуток. Крім того, у банку зменшилися доходи від операцій з інвалютою через включення до SDN-списку США восени 2023 року.

"У банках пояснюють динаміку різними причинами. Наприклад, реалізацією процентного ризику через зростання ставок, падінням маржинального бізнесу внаслідок санкцій, а також консервативним підходом до резервування і вищими витратами з податку на прибуток", — пишуть росЗМІ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України великі європейські банки продовжують успішно керувати своїми підрозділами в РФ, незважаючи на публічні зобов'язання щодо їхнього закриття. Протягом цього часу їхні прибутки майже втричі зросли.

Ми також писали, що Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.