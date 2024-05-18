Microsoft отключил российские компании от некоторых типов корпоративного софта — детали

Microsoft отключил российский бизнес — о чем идет речь
Корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.
Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на группу компаний Softline.
Почему Microsoft отключил российский бизнес
Да, российские компании потеряли подписки на Power BI, Visio, Project.
"С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключение по 5-10 нашим клиентам", — рассказали в компании Softline.
Microsoft предупредила российские компании об отключениях от определенных видов корпоративного программного обеспечения в середине марта. Компания пояснила, что с 20 марта 2024 года санкции Евросоюза запрещают поставки организациям, зарегистрированным в России, некоторого софта для управления и проектирования, включая облачные решения.
В письме, которое один из партнеров Microsoft получил 14 марта, отмечено, что компания обязана соблюдать нормативные акты ЕС и торговые законы во всех юрисдикциях, где осуществляет свою деятельность.
"Мы получили сообщение от Microsoft, которое информирует о том, что 20 марта облачные сервисы поставщика перестанут работать для России. Точного перечня нет, но это означает отсутствие доступа к облачному администрированию, проблемы с выдачей лицензий, например PowerBI", — рассказали в компании Tele2.
Помимо Microsoft, об остановке доступа к облачным продуктам на территории России с 20 марта 2024 года официально проинформировала и Amazon.
Что еще нужно знать
Напомним, американский технологический гигант Microsoft попросил своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны. Такие сообщения компания разослала своим работникам на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за технологий искусственного интеллекта и зеленой энергетики.
Мы также писали, что крупнейшие российские банки, такие как Альфа-банк, ВТБ и Совкомбанк, отметили значительное ухудшение финансовых показателей. В отдельных случаях чистая прибыль этих банков уменьшилась в разы.
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