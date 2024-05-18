Microsoft отключил российские компании от некоторых типов корпоративного софта — детали

Логотип Microsoft. Фото: Reuters

Корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на группу компаний Softline.

Читайте также:

Почему Microsoft отключил российский бизнес

Да, российские компании потеряли подписки на Power BI, Visio, Project.

"С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключение по 5-10 нашим клиентам", — рассказали в компании Softline.

Microsoft предупредила российские компании об отключениях от определенных видов корпоративного программного обеспечения в середине марта. Компания пояснила, что с 20 марта 2024 года санкции Евросоюза запрещают поставки организациям, зарегистрированным в России, некоторого софта для управления и проектирования, включая облачные решения.

В письме, которое один из партнеров Microsoft получил 14 марта, отмечено, что компания обязана соблюдать нормативные акты ЕС и торговые законы во всех юрисдикциях, где осуществляет свою деятельность.

"Мы получили сообщение от Microsoft, которое информирует о том, что 20 марта облачные сервисы поставщика перестанут работать для России. Точного перечня нет, но это означает отсутствие доступа к облачному администрированию, проблемы с выдачей лицензий, например PowerBI", — рассказали в компании Tele2.

Помимо Microsoft, об остановке доступа к облачным продуктам на территории России с 20 марта 2024 года официально проинформировала и Amazon.

Что еще нужно знать

Напомним, американский технологический гигант Microsoft попросил своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны. Такие сообщения компания разослала своим работникам на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за технологий искусственного интеллекта и зеленой энергетики.

Мы также писали, что крупнейшие российские банки, такие как Альфа-банк, ВТБ и Совкомбанк, отметили значительное ухудшение финансовых показателей. В отдельных случаях чистая прибыль этих банков уменьшилась в разы.