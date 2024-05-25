Ціни на металобрухт міді в Україні станом на 25 травня 2024 року

Мідь в Україні здорожчала — скільки коштує здати 1 кг брухту в травні
Ціни на мідь продовжують зростати через збільшений попит на світових ринках та обмежену пропозицію сировини. В нинішніх умовах здавання мідного брухту стає вигідною справою, яка дозволяє непогано заробити.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.
Цікаві факти про мідь
Мідь — це один з найстаріших металів, який відомий людству вже понад 10 000 років. Цей метал здавна використовувався для виготовлення різноманітних предметів, включаючи знаряддя праці, прикраси та монети. Мідь є дуже добропровідним металом і має властивості, які дозволяють використовувати її в електротехніці та електроніці.
Цей метал відіграє важливу роль у підтримці здоров'я людини. Він необхідний для нормального функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання здорової шкіри. Мідь бере участь у багатьох ферментативних реакціях в організмі, сприяючи правильному обміну речовин.
Крім того, мідь має властивість знижувати рівень холестерину в крові, що допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Також важливою є роль міді у здоров'ї кісток, оскільки вона сприяє утворенню колагену, необхідного для їх міцності.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.
Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.
Ціни на брухт міді в Україні у травні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 25 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 250 до 275 грн;
- Вінницька область — від 195 до 255 грн;
- Дніпропетровська область — від 195 до 250 грн;
- Житомирська область — від 200 до 225 грн;
- Закарпатська область — від 185 до 205 грн;
- Запорізька область — від 195 до 250 грн;
- Івано-Франківська область — від 190 до 230 грн;
- Кіровоградська область — від 185 до 205 грн;
- Львівська область — від 195 до 230 грн;
- Миколаївська область — від 195 до 250 грн;
- Одеська область — від 195 до 255 грн;
- Полтавська область — від 185 до 260 грн;
- Сумська область — від 185 до 220 грн;
- Тернопільська область — від 190 до 215 грн;
- Харківська область — від 215 до 260 грн;
- Хмельницька область — від 190 до 245 грн;
- Черкаська область — від 190 до 235 грн;
- Чернівецька область — від 185 до 225 грн;
- Чернігівська область — від 180 до 220 грн.
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