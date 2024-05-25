Ціни на металобрухт міді в Україні станом на 25 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на мідь продовжують зростати через збільшений попит на світових ринках та обмежену пропозицію сировини. В нинішніх умовах здавання мідного брухту стає вигідною справою, яка дозволяє непогано заробити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найстаріших металів, який відомий людству вже понад 10 000 років. Цей метал здавна використовувався для виготовлення різноманітних предметів, включаючи знаряддя праці, прикраси та монети. Мідь є дуже добропровідним металом і має властивості, які дозволяють використовувати її в електротехніці та електроніці.

Цей метал відіграє важливу роль у підтримці здоров'я людини. Він необхідний для нормального функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання здорової шкіри. Мідь бере участь у багатьох ферментативних реакціях в організмі, сприяючи правильному обміну речовин.

Крім того, мідь має властивість знижувати рівень холестерину в крові, що допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Також важливою є роль міді у здоров'ї кісток, оскільки вона сприяє утворенню колагену, необхідного для їх міцності.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 25 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 275 грн;

Вінницька область — від 195 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 250 грн;

Житомирська область — від 200 до 225 грн;

Закарпатська область — від 185 до 205 грн;

Запорізька область — від 195 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 185 до 205 грн;

Львівська область — від 195 до 230 грн;

Миколаївська область — від 195 до 250 грн;

Одеська область — від 195 до 255 грн;

Полтавська область — від 185 до 260 грн;

Сумська область — від 185 до 220 грн;

Тернопільська область — від 190 до 215 грн;

Харківська область — від 215 до 260 грн;

Хмельницька область — від 190 до 245 грн;

Черкаська область — від 190 до 235 грн;

Чернівецька область — від 185 до 225 грн;

Чернігівська область — від 180 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та золото.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.