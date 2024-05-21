Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 21 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: transvalorusa.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній відіграє ключову роль у різних секторах економіки та промисловості. Легкість та висока міцність робить цей метал незамінним в авіації, автомобільній промисловості та будівництві. Також алюміній широко використовується для виробництва пакувальних матеріалів, електротехнічного обладнання та медичних виробів. Важливо підкреслити, що алюміній легко піддається переробці, що допомагає зменшити вплив на навколишнє середовище і дає можливість заробити на цьому додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 21 травня.

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Цікаві факти про алюміній

Данський хімік Ганс Крістіан Ерстед є першовідкривачем алюмінію. В ті часи (1825 рік) цей метал вважався дорогоцінним. Наполеон Третій фактично використовував його у своєму будинку в якості дорогоцінних столових приладів. У 20 столітті, почалося промислове виробництво алюмінію.

Елемент алюміній має символ Al та атомний номер 13 і знаходиться в 13 групі періодичної таблиці (ліворуч від кремнію, нижче бору і вище галію). Алюміній відносять до металів. Він має три валентні електрони та є досить хімічно активним. Таким чином, він не зустрічається в природі у чистому вигляді. Алюміній легко зв'язується з більшістю неметалів.

Алюміній утворює тверді, легкі, стійкі до корозії сплави. Його можна сплавляти з міддю, цинком, магнієм, олово, марганець та кремній. Алюмінієві сплави зазвичай поділяються на дві категорії: ливарні та деформаційні. Сплави, що містять 95% алюмінію або більше, зазвичай використовуються для виготовлення металевих листів, пластин, фольги та хімічного обладнання. Сплави, що містять 90-95% алюмінію, частіше використовуються в авіакосмічній промисловості та кріогеніці.

Алюміній також є досить добрим електричним провідником. Ця властивість дозволила йому замінити мідні високовольтні лінії електропередачі. Для алюмінієвих ліній потрібно менше опорних веж, оскільки вони набагато легші.

Висока теплопровідність робить алюміній гарним матеріалом для виготовлення кухонного начиння. Коли тільки одна сторона або край алюмінієвої сковороди піддається нагріванню, це тепло поширюватиметься рівномірно по всій сковороді. Це запобігає прилипанню їжі до сковороди та підгоряння.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів знаходяться на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 60 грн;

Вінницька область — від 45 до 60 грн;

Волинська область — 45 до 55 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 35 до 50 грн;

Запорізька область — від 45 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;

Львівська область — від 35 до 55 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 55 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 35 до 45 грн;

Тернопільська область — від 45 до 55 грн;

Харківська область — від 45 до 65 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 45 до 65 грн;

Чернівецька область — від 45 до 55 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та чорний метал.

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