Цены на металлолом меди в Украине по состоянию на 25 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на медь продолжают расти из-за увеличенного спроса на мировых рынках и ограниченного предложения сырья. В нынешних условиях сдача медного лома становится выгодным делом, позволяющим неплохо заработать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

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Интересные факты о меди

Медь — это один из старейших металлов, известный человечеству уже более 10 000 лет. Этот металл давно использовался для изготовления различных предметов, включая орудия труда, украшения и монеты. Медь является очень добропроводным металлом и обладает свойствами, позволяющими использовать его в электротехнике и электронике.

Этот металл играет немаловажную роль в поддержании здоровья человека. Он необходим для нормального функционирования нервной и иммунной систем, а также для удержания здоровой кожи. Медь участвует во многих ферментативных реакциях в организме, способствуя правильному обмену веществ.

Кроме того, медь обладает свойством снижать уровень холестерина в крови, что помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также важна роль меди в здоровье костей, поскольку она способствует образованию коллагена, необходимого для их прочности.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 25 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 275 грн;

Винницкая область — от 195 до 255 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 250 грн;

Житомирская область — от 200 до 225 грн;

Закарпатская область — от 185 до 205 грн;

Запорожская область — от 195 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 190 до 230 грн;

Кировоградская область — от 185 до 205 грн;

Львовская область — от 195 до 230 грн;

Николаевская область — от 195 до 250 грн;

Одесская область — от 195 до 255 грн;

Полтавская область — от 185 до 260 грн;

Сумская область — от 185 до 220 грн;

Тернопольская область — от 190 до 215 грн;

Харьковская область — от 215 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 245 грн;

Черкасская область — от 190 до 235 грн;

Черновицкая область — от 185 до 225 грн;

Черниговская область — от 180 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.