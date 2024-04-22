Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Миллиарды баррелей — в Африке открыли новое месторождение нефти arrow

Миллиарды баррелей — в Африке открыли новое месторождение нефти

22 апреля 2024 12:38
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Португальская компания Galp Energia заявила, что месторождение в Намибии может содержать 10 миллиардов баррелей нефти.
Добыча нефти. Фото: ndakotalaw.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Представители португальской нефтяной компании Galp Energia, заявили, что была завершена первая фаза разведки на месторождении Мопане у побережья Намибии. Они оценили запасы нефти в нем как минимум в 10 миллиардов баррелей.

Об этом сообщают Reuters.

Читайте также:

Какой объем нефти показала разведка

В компании Galp сообщили, что провели испытания на скважине Mopane-1X в январе и на скважине Mopane-2X в марте. Отмечается, что в обеих скважинах, расположенных в 8 километрах друг от друга, "в высококачественных пластовых песках обнаружили значительные залежи легкой нефти".

Месторождение Мопане расположено в Оранжевом бассейне, вдоль побережья Намибии. Ранее в этом регионе открыли несколько месторождений нефти и газа британская Shell и французская TotalEnergies.

Как отметили в Galp Energia результаты, достигнутые в ходе испытаний, показали максимально допустимый предел добычи в 14 тысяч баррелей в день, что потенциально делает Мопан важным коммерческим открытием.

"Только на комплексе Мопане и до бурения дополнительных разведывательных и оценочных скважин оценки геологических запасов углеводородов составляют 10 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента или выше", — добавили в компании.

Ранее в Galp заявляли, что могут начать процесс привлечения сторонних инвесторов в свои проекты в Намибии, поскольку они могут достичь больших масштабов.

Напомним, мы писали, что мировые цены на золото и нефть поднялись из-за атаки на Иран, которую источники в США описали как реакцию Израиля. Речь идет о взрывах, произошедших на прошлой неделе возле военной базы в северо-западной части иранской провинции Исфахан.

Также мы рассказывали, что Российская Федерация стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.

Африка
нефть
добыча полезных ископаемых
добыча
рынок топлива

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри