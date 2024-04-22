Португальская компания Galp Energia заявила, что месторождение в Намибии может содержать 10 миллиардов баррелей нефти.

Добыча нефти. Фото: ndakotalaw.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Представители португальской нефтяной компании Galp Energia, заявили, что была завершена первая фаза разведки на месторождении Мопане у побережья Намибии. Они оценили запасы нефти в нем как минимум в 10 миллиардов баррелей.

Об этом сообщают Reuters.

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В компании Galp сообщили, что провели испытания на скважине Mopane-1X в январе и на скважине Mopane-2X в марте. Отмечается, что в обеих скважинах, расположенных в 8 километрах друг от друга, "в высококачественных пластовых песках обнаружили значительные залежи легкой нефти".

Месторождение Мопане расположено в Оранжевом бассейне, вдоль побережья Намибии. Ранее в этом регионе открыли несколько месторождений нефти и газа британская Shell и французская TotalEnergies.

Как отметили в Galp Energia результаты, достигнутые в ходе испытаний, показали максимально допустимый предел добычи в 14 тысяч баррелей в день, что потенциально делает Мопан важным коммерческим открытием.

"Только на комплексе Мопане и до бурения дополнительных разведывательных и оценочных скважин оценки геологических запасов углеводородов составляют 10 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента или выше", — добавили в компании.

Ранее в Galp заявляли, что могут начать процесс привлечения сторонних инвесторов в свои проекты в Намибии, поскольку они могут достичь больших масштабов.

Напомним, мы писали, что мировые цены на золото и нефть поднялись из-за атаки на Иран, которую источники в США описали как реакцию Израиля. Речь идет о взрывах, произошедших на прошлой неделе возле военной базы в северо-западной части иранской провинции Исфахан.

Также мы рассказывали, что Российская Федерация стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.