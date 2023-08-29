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Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров

29 августа 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тендеры в Украине — что в рейтинге наибольших расходов госсредств
Ремонт дороги. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Рейтинг самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 21-27 августа, возглавил ремонт дорог в Украине. Далее следуют закупки для АО "Укрзализныця" и Министерства обороны Украины.

Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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Нардеп обнародовал список из десяти тендеров с наиболее значительными суммами, соглашения по которым уже утверждены. В августе тратили государственные деньги на следующие нужды:

  • 996 млн грн — деньги пошли на содержание автодорог местного значения на Полтавщине;
  • 810 млн грн — закупка газа для Укрзализныци;
  • 689 млн грн — на пищевые продукты для армии от Минобороны;
  • 670 млн грн — на автодороги в Винницкой области;
  • 605 млн грн — на ремонт многоэтажки в Ирпене Киевской области;
  • 604 млн грн — продукты питания для армии;
  • 418 млн грн — переоснащение программно-технического комплекса Ovation для "Укргидроэнерго";
  • 285 млн грн — на автодороги Калушского района Ивано-Франковской области;
  • 203 млн грн — на ремонт автодороги Граково — Базалиевка;
  • 201 млн грн — на электричество для "Криворожской теплоцентрали".

Больше о тендерах

Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

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