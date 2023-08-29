Тендеры в Украине — что в рейтинге наибольших расходов госсредств

Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров
Рейтинг самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 21-27 августа, возглавил ремонт дорог в Украине. Далее следуют закупки для АО "Укрзализныця" и Министерства обороны Украины.
Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.
Рейтинг закупок в Украине
Нардеп обнародовал список из десяти тендеров с наиболее значительными суммами, соглашения по которым уже утверждены. В августе тратили государственные деньги на следующие нужды:
- 996 млн грн — деньги пошли на содержание автодорог местного значения на Полтавщине;
- 810 млн грн — закупка газа для Укрзализныци;
- 689 млн грн — на пищевые продукты для армии от Минобороны;
- 670 млн грн — на автодороги в Винницкой области;
- 605 млн грн — на ремонт многоэтажки в Ирпене Киевской области;
- 604 млн грн — продукты питания для армии;
- 418 млн грн — переоснащение программно-технического комплекса Ovation для "Укргидроэнерго";
- 285 млн грн — на автодороги Калушского района Ивано-Франковской области;
- 203 млн грн — на ремонт автодороги Граково — Базалиевка;
- 201 млн грн — на электричество для "Криворожской теплоцентрали".
Больше о тендерах
Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.
Также мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".