Робота в Україні — які професії стануть найбільш високооплачуваними

Мінекономіки назвало найбільш високооплачувані професії майбутнього
У Міністерстві економіки розповіли, що чекає на український ринок праці через десять років. Зокрема, назвали найбільш високооплачувані професії майбутнього.
Про це повідомила заступниця голови Мінекономіки Тетяна Бережна.
Як зміниться ринок праці за 10 років
За словами представниці Мінекономіки, в уряді окреслили, які ключові уміння та спеціальності потребуватиме країна у наступні десять років.
Так, у найближче десятиріччя будуть найбільш потрібні інженери та технічні фахівці в оборонно-промисловому комплексі (ОПК), робота й уміння яких будуть високо цінуватися. Поруч з цим буде актуальна низка інших професій.
Україна потребуватиме випускників STEM-освіти, пов’язаних з наукою, технологіями, інженерією та математикою.
Не менш важливі будуть також працівники медичної сфери, зокрема реабілітологи та психологи, адже наслідки війни ще будуть давати про себе знати.
Ще одна актуальна сфера — публічна політика, представники якої будуть потрібні у майбутньому.
У зв'язку з необхідністю відбудовувати країну спостерігатиметься підвищений попит на фахівців будівельної галузі. Це, зокрема, архітектори, проєктувальники, інженери.
Дефіцит кадрів у 2024-му
У Європейській бізнес-асоціації зробили опитування представників бізнесу щодо ситуації з працівниками на тлі мобілізації в країні. Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, 65% компаній мають намір відкривати вакансії 2024 року. Поточного року переважна більшість з них відчуває дефіцит кадрів.
Як очікується, наступного року найважче буде знайти:
- директори, керівники;
- спеціалісти вузького профілю;
- працівники зі знанням англійської;
- маркетологи, секретарі, менеджери із продажу;
- адвокати, юристи, аудитори;
- інженери, хіміки, фармацевти, агрономи.
Більше про роботу
Нагадаємо, у Державній службі України з питань праці пояснили нюанси виплати заробітної плати працівнику з нефіксованим робочим часом. Зокрема, назвали мінімальну тривалість робочого часу такого співробітника.
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