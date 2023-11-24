Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Мінекономіки назвало найбільш високооплачувані професії майбутнього arrow

Мінекономіки назвало найбільш високооплачувані професії майбутнього

24 листопада 2023 12:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — які професії стануть найбільш високооплачуваними
Працівники будівельної сфери. Фото: ukravtodor
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві економіки розповіли, що чекає на український ринок праці через десять років. Зокрема, назвали найбільш високооплачувані професії майбутнього.

Про це повідомила заступниця голови Мінекономіки Тетяна Бережна.

Читайте також:

Як зміниться ринок праці за 10 років

За словами представниці Мінекономіки, в уряді окреслили, які ключові уміння та спеціальності потребуватиме країна у наступні десять років.

Так, у найближче десятиріччя будуть найбільш потрібні інженери та технічні фахівці в оборонно-промисловому комплексі (ОПК), робота й уміння яких будуть високо цінуватися. Поруч з цим буде актуальна низка інших професій.

Україна потребуватиме випускників STEM-освіти, пов’язаних з наукою, технологіями, інженерією та математикою.

Не менш важливі будуть також працівники медичної сфери, зокрема реабілітологи та психологи, адже наслідки війни ще будуть давати про себе знати.

Ще одна актуальна сфера — публічна політика, представники якої будуть потрібні у майбутньому.

У зв'язку з необхідністю відбудовувати країну спостерігатиметься підвищений попит на фахівців будівельної галузі. Це, зокрема, архітектори, проєктувальники, інженери.

Дефіцит кадрів у 2024-му

У Європейській бізнес-асоціації зробили опитування представників бізнесу щодо ситуації з працівниками на тлі мобілізації в країні. Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, 65% компаній мають намір відкривати вакансії 2024 року. Поточного року переважна більшість з них відчуває дефіцит кадрів.

Як очікується, наступного року найважче буде знайти:

  • директори, керівники;
  • спеціалісти вузького профілю;
  • працівники зі знанням англійської;
  • маркетологи, секретарі, менеджери із продажу;
  • адвокати, юристи, аудитори;
  • інженери, хіміки, фармацевти, агрономи.

Більше про роботу

Нагадаємо, у Державній службі України з питань праці пояснили нюанси виплати заробітної плати працівнику з нефіксованим робочим часом. Зокрема, назвали мінімальну тривалість робочого часу такого співробітника.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі