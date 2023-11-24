Робота в Україні — які професії стануть найбільш високооплачуваними

Працівники будівельної сфери. Фото: ukravtodor

У Міністерстві економіки розповіли, що чекає на український ринок праці через десять років. Зокрема, назвали найбільш високооплачувані професії майбутнього.

Про це повідомила заступниця голови Мінекономіки Тетяна Бережна.

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За словами представниці Мінекономіки, в уряді окреслили, які ключові уміння та спеціальності потребуватиме країна у наступні десять років.

Так, у найближче десятиріччя будуть найбільш потрібні інженери та технічні фахівці в оборонно-промисловому комплексі (ОПК), робота й уміння яких будуть високо цінуватися. Поруч з цим буде актуальна низка інших професій.

Україна потребуватиме випускників STEM-освіти, пов’язаних з наукою, технологіями, інженерією та математикою.

Не менш важливі будуть також працівники медичної сфери, зокрема реабілітологи та психологи, адже наслідки війни ще будуть давати про себе знати.

Ще одна актуальна сфера — публічна політика, представники якої будуть потрібні у майбутньому.

У зв'язку з необхідністю відбудовувати країну спостерігатиметься підвищений попит на фахівців будівельної галузі. Це, зокрема, архітектори, проєктувальники, інженери.

Дефіцит кадрів у 2024-му

У Європейській бізнес-асоціації зробили опитування представників бізнесу щодо ситуації з працівниками на тлі мобілізації в країні. Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, 65% компаній мають намір відкривати вакансії 2024 року. Поточного року переважна більшість з них відчуває дефіцит кадрів.

Як очікується, наступного року найважче буде знайти:

директори, керівники;

спеціалісти вузького профілю;

працівники зі знанням англійської;

маркетологи, секретарі, менеджери із продажу;

адвокати, юристи, аудитори;

інженери, хіміки, фармацевти, агрономи.

Більше про роботу

Нагадаємо, у Державній службі України з питань праці пояснили нюанси виплати заробітної плати працівнику з нефіксованим робочим часом. Зокрема, назвали мінімальну тривалість робочого часу такого співробітника.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.