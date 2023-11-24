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Минэкономики назвало наиболее высокооплачиваемые профессии будущего

24 ноября 2023 12:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — какие профессии станут наиболее высокооплачиваемыми
Работники строительной сферы. Фото: ukravtodor
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики рассказали, что ждет украинский рынок труда через десять лет. В частности, назвали наиболее высокооплачиваемые профессии будущего.

Об этом сообщила заместитель главы Минэкономики Татьяна Бережная.

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По словам представительницы Минэкономики, в правительстве очертили, какие ключевые умения и специальности потребует страна в следующие десять лет.

Так, в ближайшее десятилетие потребуются инженеры и технические специалисты в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), работа и умение которых будут высоко цениться. Вместе с тем будет актуален ряд других профессий.

Украина будет нуждаться в выпускниках STEM-образования, связанных с наукой, технологиями, инженерией и математикой.

Не менее важны будут также работники медицинской сферы, в частности реабилитологи и психологи, ведь последствия войны еще будут давать о себе знать.

Еще одна актуальная сфера — публичная политика, представители которой потребуются в будущем.

В связи с необходимостью восстанавливать страну будет наблюдаться повышенный спрос на специалистов строительной отрасли. Это, в частности, архитекторы, проектировщики, инженеры.

Дефицит кадров в 2024 году

В Европейской бизнес-ассоциации провели опрос представителей бизнеса по ситуации с работниками на фоне мобилизации в стране. Согласно обнародованным результатам исследования, 65% компаний намерены открывать вакансии в 2024 году. В этом году подавляющее большинство из них испытывают дефицит кадров.

Как ожидается, в следующем году труднее всего будет найти:

  • директора, руководители;
  • специалисты узкого профиля;
  • работники со знанием английского;
  • маркетологи, секретари, менеджеры по продажам;
  • адвокаты, юристы, аудиторы;
  • инженеры, химики, фармацевты, агрономы.

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Напомним, в Государственной службе Украины по труду объяснили нюансы выплаты заработной платы работнику с нефиксированным рабочим временем. В частности назвали минимальную продолжительность рабочего времени такого сотрудника.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.

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