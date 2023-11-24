Работа в Украине — какие профессии станут наиболее высокооплачиваемыми

Минэкономики назвало наиболее высокооплачиваемые профессии будущего
В Министерстве экономики рассказали, что ждет украинский рынок труда через десять лет. В частности, назвали наиболее высокооплачиваемые профессии будущего.
Об этом сообщила заместитель главы Минэкономики Татьяна Бережная.
Как изменится рынок труда за 10 лет
По словам представительницы Минэкономики, в правительстве очертили, какие ключевые умения и специальности потребует страна в следующие десять лет.
Так, в ближайшее десятилетие потребуются инженеры и технические специалисты в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), работа и умение которых будут высоко цениться. Вместе с тем будет актуален ряд других профессий.
Украина будет нуждаться в выпускниках STEM-образования, связанных с наукой, технологиями, инженерией и математикой.
Не менее важны будут также работники медицинской сферы, в частности реабилитологи и психологи, ведь последствия войны еще будут давать о себе знать.
Еще одна актуальная сфера — публичная политика, представители которой потребуются в будущем.
В связи с необходимостью восстанавливать страну будет наблюдаться повышенный спрос на специалистов строительной отрасли. Это, в частности, архитекторы, проектировщики, инженеры.
Дефицит кадров в 2024 году
В Европейской бизнес-ассоциации провели опрос представителей бизнеса по ситуации с работниками на фоне мобилизации в стране. Согласно обнародованным результатам исследования, 65% компаний намерены открывать вакансии в 2024 году. В этом году подавляющее большинство из них испытывают дефицит кадров.
Как ожидается, в следующем году труднее всего будет найти:
- директора, руководители;
- специалисты узкого профиля;
- работники со знанием английского;
- маркетологи, секретари, менеджеры по продажам;
- адвокаты, юристы, аудиторы;
- инженеры, химики, фармацевты, агрономы.
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Напомним, в Государственной службе Украины по труду объяснили нюансы выплаты заработной платы работнику с нефиксированным рабочим временем. В частности назвали минимальную продолжительность рабочего времени такого сотрудника.
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