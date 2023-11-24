Зарплата за роботу з нефіксованим робочим часом — що важливо знати

Працівники в офісі. Фото: Freepik

У Державній службі України з питань праці пояснили нюанси виплати заробітної плати працівнику з нефіксованим робочим часом. Зокрема, назвали мінімальну тривалість робочого часу такого співробітника.

Про це розповіли у пресслужбі Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Читайте також:

Зарплата працівника з нефіксованим робочим часом

Як зазначають у Держпраці, мінімальна тривалість робочого часу працівників, які виконують роботу на основі трудового договору з нефіксованим робочим часом, за календарний місяць має становити 32 години.

При цьому у випадку, якщо працівники з нефіксованим робочим часом упродовж календарного місяця виконували роботу меншої тривалості за вказану норму, їм має все одно нараховуватися заробітна плата.

"Якщо працівник упродовж календарного місяця виконував роботу менш ніж 32 години, йому має бути виплачена зарплата не менше ніж за 32 години робочого часу, згідно з умовами оплати праці, визначеними трудовим договором (ч.12 ст. 21-1 КЗпП)", — йдеться у повідомленні.

Погодинна оплата праці співробітника

Також у відомстві зазначили, що щодо співробітників, котрі працюють з місячними окладами, повинна виконуватися мінімальна державна гарантія у вигляді мінімальної місячної зарплати. Водночас, щодо працівників з погодинною оплатою — у вигляді мінімальної зарплати у погодинному розмірі.

Відповідно до статті 8 закону "Про Державний бюджет України на 2023", розмір мінімальної заробітної плати наступний:

у місячному розмірі — 6,7 тис. гривень;

у погодинному розмірі — 40,46 гривні.

Серед випадків, коли застосовується мінімальна зарплата у погодинному розмірі:

на підприємстві незалежно від форми власності, якщо встановлено у колективних договорах чи за погодженням із профспілковими органами погодинну оплату праці із застосуванням нормованих завдань, а також обліку щодо фактичного робочого часу;

фізособи, котрі використовують найману працю із погодинною оплатою;

у бюджетній установі, організації у разі ухвалення урядом рішення про встановлення робітникам погодинної оплати праці.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні суттєво зріс попит на IT-фахівців, які традиційно отримують найвищі заробітні плати. Однак, на ринку праці є вакансії із зарплатами в інших сферах, що перевищують 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.