Допомога Україні — Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену для українців

Йдеться про підтримку у 2022 році

У Міністерстві фінансів назвали суму фінансової допомоги, виділену для України під час війни. Йдеться про підтримку у 2022 році.

Про це повідомила голова Мінфіну Польщі Магдалена Жечковська під час інтерв'ю радіо ZET.

Яку суму допомоги надала Польща

За словами міністра фінансів, загалом минулого року Польща виділила Україні та громадянам близько 30 млрд злотих. У перерахунку — близько 7 млрд доларів.

"Триденна спецоперація" в Україні триває вже понад рік. Країни Заходу запровадили суворі санкції проти росії, хоча самі розплачуються за це економічною нестабільністю, включно навіть із рецесією. Польща стала найважливішим логістичним центром у наданні допомоги", — повідомила вона.

Магдалена Жечковська зауважила, що сума фінансової підтримки України дорівнювала 1% ВВП власної країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.

Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.