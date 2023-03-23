Допомога Україні — Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену для українців

Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену українцям під час війни
У Міністерстві фінансів назвали суму фінансової допомоги, виділену для України під час війни. Йдеться про підтримку у 2022 році.
Про це повідомила голова Мінфіну Польщі Магдалена Жечковська під час інтерв'ю радіо ZET.
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Яку суму допомоги надала Польща
За словами міністра фінансів, загалом минулого року Польща виділила Україні та громадянам близько 30 млрд злотих. У перерахунку — близько 7 млрд доларів.
"Триденна спецоперація" в Україні триває вже понад рік. Країни Заходу запровадили суворі санкції проти росії, хоча самі розплачуються за це економічною нестабільністю, включно навіть із рецесією. Польща стала найважливішим логістичним центром у наданні допомоги", — повідомила вона.
Магдалена Жечковська зауважила, що сума фінансової підтримки України дорівнювала 1% ВВП власної країни.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.
Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.
Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.