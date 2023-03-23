Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену українцям під час війни arrow

Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену українцям під час війни

23 березня 2023 10:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога Україні — Мінфін Польщі назвав суму грошей, виділену для українців
Йдеться про підтримку у 2022 році
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві фінансів назвали суму фінансової допомоги, виділену для України під час війни. Йдеться про підтримку у 2022 році.

Про це повідомила голова Мінфіну Польщі Магдалена Жечковська під час інтерв'ю радіо ZET.

Читайте також:

Яку суму допомоги надала Польща

За словами міністра фінансів, загалом минулого року Польща виділила Україні та громадянам близько 30 млрд злотих. У перерахунку — близько 7 млрд доларів.

"Триденна спецоперація" в Україні триває вже понад рік. Країни Заходу запровадили суворі санкції проти росії, хоча самі розплачуються за це економічною нестабільністю, включно навіть із рецесією. Польща стала найважливішим логістичним центром у наданні допомоги", — повідомила вона.

Магдалена Жечковська зауважила, що сума фінансової підтримки України дорівнювала 1% ВВП власної країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.

Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:27 Тернополяни під час тривоги отримали сповіщення від ДСНС, проте служба нічого не надсилала: деталі

11:26 "Євробачення-2023" представило порядок виступів всіх учасників конкурсу у півфіналах

Ексклюзив

11:22Військовий розповів, чи можуть росіяни пошкоджувати західні танки

11:18 Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий

11:09 Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

11:06 У школах Луганщини окупанти роздають дітям мапи, де частина українських територій в складі рф

Новина з відео

11:04 Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

11:03 Укрзалізниця запускає поїзд Львів-Краматорськ: як курсуватиме

10:58 Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: якими є загальні втрати мирного населення регіону

Новина з фото

10:55 На автошляхах Одещини ремонтують дорогу в порт

Новина з відео

11:04 Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 11:27

Тернополяни під час тривоги отримали сповіщення від ДСНС, проте служба нічого не надсилала: деталі

None 23 Березень 11:25

"Євробачення-2023" представило порядок виступів всіх учасників конкурсу у півфіналах

None 23 Березень 11:22

Військовий розповів, чи можуть росіяни пошкоджувати західні танки

None 23 Березень 11:16

Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB