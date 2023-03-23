Помощь Украине — Минфин Польши назвал сумму денег, выделенную для украинцев

Минфин Польши назвал сумму денег, выделенную украинцам во время войны
В Министерстве финансов назвали сумму финансовой помощи, выделенную для Украины во время войны. Речь идет о поддержке в 2022 году.
Об этом сообщила глава Минфина Польши Магдалена Жечковская во время интервью радио ZET.
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Какую сумму помощи предоставила Польша
По словам министра финансов, в прошлом году Польша выделила Украине и гражданам около 30 млрд злотых. В пересчете — около 7 млрд долларов.
"Трехдневная спецоперация" в Украине продолжается уже больше года. Страны Запада ввели строгие санкции против россии, хотя сами расплачиваются за это экономической нестабильностью, включая даже рецессию. Польша стала важнейшим логистическим центром по оказанию помощи", — сообщила она.
Магдалена Жечковская отметила, что сумма финансовой поддержки Украины равнялась 1% ВВП собственной страны.
Что еще стоит знать
Напомним, Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.
Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.
Ранее Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.