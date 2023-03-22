МВФ та Україна домовляються про нову кредитну програму — що відомо

Кредитна програма допомогла б Україні гарантувати фінансову стабільність

Представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Що відомо про домовленості

Кредитна програма покликана допомогти Україні гарантувати фінансову, зовнішньополітичну, цінову стабільність. Очікується, що вона буде націлені на відновлення країни після перемоги у війні з росією.

Угодою передбачений доступ до 11,6 мільярда спеціальних прав запозичення. Йдеться про близько 15,6 мільярда доларів (577% квоти, спрямованої на допомогу в підтримці діяльності влади).

"Вони зберігатимуть фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, а також підтримуватимуть поточне поступове економічного відновлення, сприятимуть довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу до ЄС", — йдеться у повідомленні.

На першому етапі зусилля будуть спрямовані на зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності. Також передбачено продовження реформ для посилення управлінських та антикорупційних засад. Цей етап реалізовуватиметься на базі моніторингової програми та триватиме перші 12-18 місяців.

Програму має погодити члени Виконавчої ради МВФ.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в умовах рекордного дефіциту бюджету програма допомогла б фінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими країнами-партнерами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 20 лютого столицю України відвідала з візитом директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Вона заявила, що Україна гідна фінансової підтримки. Так, український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.

Ще у МВФ покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.

Також ми писали, що Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.