Мінфін розкрив дані про зарплати чиновників різних відомств

Людина рахує гроші. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів України представило новий аналітичний інструмент — дашборд, який дозволяє відстежувати заробітні плати та кількість працівників у державних установах, місцевих адміністраціях та судових органах за січень 2024 року. Дані будуть регулярно оновлюватися.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну у вівторок, 26 березня.

Читайте також:

Де найвищі заробітні плати

Згідно з інформацією від Мінфіну, найвищі зарплати отримують працівники Національної комісії, яка регулює енергетичні та комунальні послуги. Середня зарплата працівників — 68,9 тис. грн. В комісії працює 531 особа, а зарплата керівництва становить 400,7 тис. грн.

Також високі зарплати мають представники Антимонопольного комітету. Середня зарплата працівників — 67,7 тис. грн, з чисельністю працівників 465 осіб. Зарплата керівництва комітету — 126,1 тис. грн.

У Секретаріаті Кабінету Міністрів середня зарплата становить 57,9 тис. грн, з чисельністю 677 осіб, що отримують зарплату. Зарплата керівництва — 101,7 тис. грн.

Яка загальна кількість державних службовців в Україні

Загальна кількість державних службовців: Станом на 1 січня 2024 року в державних органах працює 169 тис. осіб, зі зменшенням на 6,8 тис. осіб протягом 2023 року.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки отримує голова правління Укрексімбанку.

Раніше ми писали, що стало відомо, які зараз зарплати у держадміністраціях.