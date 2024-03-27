Минфин раскрыл данные о зарплатах чиновников разных ведомств

Человек считает деньги. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины представило новый аналитический инструмент — дашборд, позволяющий отслеживать заработные платы и количество работников в государственных учреждениях, местных администрациях и судебных органах за январь 2024 года. Данные будут регулярно обновляться.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина во вторник, 26 марта.

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Где самые высокие заработные платы

Согласно информации от Минфина, самые высокие зарплаты получают работники Национальной комиссии, регулирующей энергетические и коммунальные услуги. Средняя зарплата работников — 68,9 тыс. грн. В комиссии работает 531 человек, а зарплата руководства составляет 400,7 тыс. грн.

Также высокие зарплаты у представителей Антимонопольного комитета. Средняя зарплата работников — 67,7 тыс. грн, с численностью работников 465 человек. Зарплата руководства комитета — 126,1 тыс. грн.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 57,9 тыс. грн, с численностью 677 человек, получающих зарплату. Зарплата руководства — 101,7 тыс. грн.

Какое общее количество государственных служащих в Украине

Общее количество государственных служащих: по состоянию на 1 января 2024 г. в государственных органах работает 169 тыс. человек, с уменьшением на 6,8 тыс. человек в течение 2023 года.

Напомним, что стало известно, сколько получает председатель правления Укрэксимбанка.

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