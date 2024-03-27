Зарплати чиновників в держадміністраціях — Мінфін оприлюднив суми

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство фінансів опублікувало інформацію про оплату праці та чисельність чиновників в обласних державних адміністраціях. Йдеться про суми середньої заробітної плати за січень 2024 року.

Про це інформує пресцентр Мінфіну.

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Зарплати чиновників в держадміністраціях

Згідно з даними Мінфіну, лідирує у списку Київська обласна державна адміністрація із середнім розміром заробітної плати у 40 тис. гривень. При цьому посадовий оклад становить 12,5 тис. гривень.

На другому місці — Херсонська обласна державна адміністрація, де середня заробітна плата становить 30,5 тис. гривень, а посадовий оклад — 21 тис. гривень.

На третьому місці — Харківська обласна державна адміністрація. Там у середньому заробітна плата дорівнює 29,4 тис. гривень, а посадовий оклад становить 17,2 тис. гривень.

На четвертому місці — Луганська обласна державна адміністрація, середня зарплата становить 25,8 тис. гривень, а посадовий оклад — 13,7 тис. гривень.

Замикає п'ятірку лідерів за рівнем середньої зарплати Запорізька обласна державна адміністрація, де зарплата у січні становила 25,7 тис. гривень, а посадовий оклад був на рівні 13,7 тис. гривень.

Також рівні середньої зарплатні в областях такі:

Миколаївська обласна державна адміністрація — 24 тис. гривень;

Донецька обласна державна адміністрація — 23,9 тис. гривень

Львівська обласна державна адміністрація — 21,5 тис. гривень;

Полтавська обласна державна адміністрація — 21,2 тис. гривень;

Івано-Франківська обласна державна адміністрація — 20,3 тис. гривень;

Закарпатська обласна державна адміністрація — 20,3 тис. гривень;

Кіровоградська обласна державна адміністрація — 19,7 тис. гривень;

Тернопільська обласна державна адміністрація — 19,1 тис. гривень;

Чернівецька обласна державна адміністрація — 18,9 тис. гривень;

Черкаська обласна державна адміністрація — 18,8 тис. гривень;

Хмельницька обласна державна адміністрація — 18,3 тис. гривень;

Волинська обласна державна адміністрація — 18,1 тис. гривень;

Вінницька обласна державна адміністрація — 17,9 тис. гривень;

Дніпропетровська обласна державна адміністрація — 17,9 тис. гривень.

Джерело: Мінфін

Найбільше в місцевих державних адміністраціях отримує керівна ланка — у середньому 69,8 тис. гривень, з яких посадовий оклад — 33 тис. гривень.

Джерело: Мінфін

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