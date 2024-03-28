Допомога від USAID — в Україні стартувала нова програма підтримки бізнесу

Працівники агенції USAID. Фото: politring.com

Українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.

Про це інформує пресслужба Агентства США з міжнародному розвитку у соцмережі Facebook.

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Допомога за програмою USAID

Як зазначається, за програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" стартує новий інструмент підтримки українського бізнесу. У рамках співпраці підприємствам нададуть до трьох позицій обладнання або маркетингових послуг, найбільш популярних в Україні.

"Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запускає новий інструмент підтримки підприємців. Задля підвищення конкурентоспроможності українських бізнесів Програма укладатиме з українськими компаніями угоди про партнерство", — зазначає пресслужба.

Своєю чергою, бізнеси муситимуть створити робочі місця та збільшити продажі. Компанії зможуть обирати самостійно обладнання або послуги.

Як приклад, бізнес в рамках угоди про партнерство буде забезпечений:

холодильним обладнанням;

швейним обладнанням;

розкрійним обладнанням;

хлібопекарським обладнанням;

комп’ютерними верстатами;

верстатами для лазерного різання;

складськими стелажами.

Окрім того, підприємців забезпечать такими маркетинговими сервісами:

послугами з розвитку бренду;

допомогою з просуванням у пошукових системах;

розробкою маркетингової стратегії;

розробкою експортної стратегії;

консультаційними послугами з виходу на нові ринки;

консультуванням з питань ощадливого виробництва.

Також компанії-партнери муситимуть:

мати у штаті від десяти співробітників на момент подання заявки;

мати змогу інвестування у власний розвиток;

бути готовими створити 20 робочих місць та згенерувати 1,5 млн доларів від продажів в рамках угоди про партнерство.

Деталі щодо подачі заявки доступні за посиланням.

За даними USAID, прийом заявок триватиме до 30 квітня поточного року.

"Не чекайте дедлайну та заповнюйте форму якомога швидше, оскільки всі заявки розглядатимуться одразу після надходження", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанія Google відкрила три безплатні навчальні програми для українського бізнесу. Вони покликані допомогти українцям масштабувати, підвищити конкурентоспроможність та захистити власні компанії від кіберзагроз.

Раніше ми писали, що близько 15% українських підприємств працюють на повну потужність. Це є значним покращенням порівняно із минулим роком, коли лише 6% функціонували на максимумі.