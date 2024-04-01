Минимальная зарплата и налоги для ФЛП — что еще изменилось с 1 апреля

Гривневые купюры в руках. Фото: bankier.pl

С 1 апреля 2024 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.

Об этом говорится на сайте Налоговой службы Украины.

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Минимальная зарплата и ЕСВ

В текущем месяце минимальная заработная плата в стране выросла с 7,1 тыс. до 8 тыс. грн. Размер военного сбора составляет 1,5% от уровня "минималки", то есть теперь будет равен 120 грн.

Поскольку размер минимального единого социального взноса составляет 22% от минимальной зарплаты, он повысится с 1,56 тыс. грн до 1,76 тыс. грн. Как известно, ЕСВ может платить как работодатель, так и гражданин. В последнем случае нужно заключить соответствующий договор с Налоговой службой и ежемесячно производить платежи, что позволит накопить стаж и иметь право на пенсию.

Так как максимальная база начисления единого взноса равна 15 размерам минимальных зарплат, то с 1 апреля сумма достигнет 120 тыс. грн.

Налоги для ФЛП

Также с 1 апреля более высокий налог будут платить физлица-предприниматели:

первая группа — 302,8 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

вторая группа — 1,6 тыс. грн (20% от минимальной зарплаты).

Третья группа ФЛП будет платить налог на прежнем уровне:

5% — от доходов для неплательщиков НДС;

3% — от доходов для плательщиков НДС.

Кроме того, установлены новые максимальные лимиты доходов для бизнесменов:

первая группа — 1,336 тыс. грн (167 минимальных зарплат);

вторая группа — 6,672 тыс. грн (834 минимальных зарплат);

третья группа — 9,336 тыс. грн (1167 минимальных зарплат).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и рекламных услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.