Зарплати в Україні — у Раді розповіли, що хочуть підвищити мінімалку двічі

Гроші у гаманці. Фото: Freepik

В Україні у 2024 році підвищили розмір мінімальної заробітної плати у дві хвилі на 1,3 тис. гривень. Водночас влада вивчає можливість переглянути цей показник.

Про такі плани розповіла представниця Комітету з питань бюджету ВРУ Леся Забуранна під час телемарафону.

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Як і коли переглянуть розмір мінімалки

За словами представниці профільного Комітету, зараз тривають дискусії щодо можливості підвищення мінімальної зарплати двічі, однак уже у 2025 році. Очікується, що сумарно розмір мінімалки зросте ще на 1 тис. гривень.

"Зараз тривають дискусії про те, щоб наступного року було чергове підвищення мінімальної зарплати приблизно до 8,4 тис. гривень. А наприкінці року або на початку наступного до 9 тис. гривень", — повідомила вона.

Забуранна зауважила, що нинішній рівень мінімальної зарплати в Україні у 8 тисяч гривень замалий. Він мав бути вищий, враховуючи інфляцію. Йдеться про суму у 8,9 тис. гривень.

"Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то на початку 2022 року вона становила 6,5 тисяч, але за ці два роки інфляція становила майже 37%, і якщо перерахувати, то мінімальна зарплата мала б досягати 8900 (гривень)", — уточнила вона.

Представниця комітету ВРУ з питань бюджету додала, що влада проти підвищення соціальних стандартів в країні, однак влада має враховувати стан держбюджету.

Як змінилась мінімалка у січні та квітні

У 2023 році мінімальну заробітну плату взагалі не підвищували з огляду на війну в країні. На початку 2024 року відбувся перерахунок розміру мінімалки. Так, у місячному розміри суми змінились так:

з 1 січня 2024 року — з 6,7 тис. до 7,1 тис. гривень;

з 1 квітня — з 7,1 тис. до 8 тис. гривень;

у погодинному розмірі:

з 1 січня — 42,6 гривні;

з 1 квітня — 48 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році офіційно підвищилась заробітна плата у працівників освітньої сфери. Розмір оплати праці вчителів зріс у дві хвилі.

Також ми писали, що у Національному банку фіксують зростання заробітних плат в країні. Це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.