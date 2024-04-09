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Зарплати українських вчителів — як змінились суми у 2024 році

9 квітня 2024 14:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати вчителів — скільки отримують працівники освіти у 2024 році
Вчителька перевіряє зошити. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році офіційно підвищилась заробітна плата у працівників освітньої сфери. Розмір оплати праці вчителів зріс у дві хвилі.

Про це пише видання Fakty.

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Фінансування освітньої сфери та особливості оплати праці

Як розповіли у Міністерстві освіти та науки України, в освітній субвенції левова частка коштів іде саме на фінансування оплати праці педагогів. Відповідну субвенцію у 2024 році підвищили на 15,5 мільярдів гривень. Загалом обсяг субвенції сягає 103,2 млрд гривень.

На середню заробітну плату вчителя впливають:

  • категорійність;
  • навантаження;
  • стаж роботи.

Загалом зарплата вчителя передбачає низьку базову ставку та різноманітні надбавки, які і формують кінцеву суми заробітної плати. Через це зарплати педагогів відрізняються. Сума складається:

  • з посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплати за класне керівництво;
  • надбавки за престижність посади;
  • винагороди за сумлінну працю;
  • допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки;
  • доплати за перевірку учнівських зошитів.

Зокрема, додатково за перевірку зошитів доплачують:

  • для зошитів 1-4 класів шкіл загальної середньої освіти — 15%;
  • зошитів з предмету "математика" — 15%;
  • для учнівських зошитів з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) — 10%;
  • для зошитів з мови та літератури — 20%.

Як змінились зарплати вчителів у 2024 році

Минулого року зарплати не підвищували, а цьогоріч офіційне підвищення заробітної плати для педагогів відбулося у межах таких етапів:

  • з 1 січня 2024 року — на 10%;
  • з 1 квітня 2024 року — на 12,6%.

Торік педагогам у середньому платили приблизно 13 тис. гривень. За очікуваннями Міносвіти, з січня 2024 року вчителі мали отримувати в середньому 14 тис. гривень, а з квітня — близько 16 тис. гривень.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що середня зарплатня вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень. Загалом після підвищення зарплати вчителів мали зрости на 21%.

Чи чекати суттєвого підвищення зарплат

У Міносвіти заявляють, що підвищення заробітної плати вчителям вимагає значного фінансування. Відомство працює над тим, щоб вчителі отримували гідну зарплату.

Зокрема, відомо, що Міносвіти планує запровадити інструменти мотивації для вчителів:

  • переглянути інструменти;
  • підходи підвищення кваліфікації.


"Ми хочемо зробити ставку вчителя масивнішою в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата", — розповіли про плани у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) фіксують зростання заробітних плат в країні. Це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.

Також ми писали, що у 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.

освіта
зарплати
вчителі
виплати
гроші
Міносвіти
школа

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