Зарплати вчителів — скільки отримують працівники освіти у 2024 році

Зарплати українських вчителів — як змінились суми у 2024 році
В Україні у 2024 році офіційно підвищилась заробітна плата у працівників освітньої сфери. Розмір оплати праці вчителів зріс у дві хвилі.
Про це пише видання Fakty.
Фінансування освітньої сфери та особливості оплати праці
Як розповіли у Міністерстві освіти та науки України, в освітній субвенції левова частка коштів іде саме на фінансування оплати праці педагогів. Відповідну субвенцію у 2024 році підвищили на 15,5 мільярдів гривень. Загалом обсяг субвенції сягає 103,2 млрд гривень.
На середню заробітну плату вчителя впливають:
- категорійність;
- навантаження;
- стаж роботи.
Загалом зарплата вчителя передбачає низьку базову ставку та різноманітні надбавки, які і формують кінцеву суми заробітної плати. Через це зарплати педагогів відрізняються. Сума складається:
- з посадового окладу;
- надбавки за вислугу років;
- доплати за класне керівництво;
- надбавки за престижність посади;
- винагороди за сумлінну працю;
- допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки;
- доплати за перевірку учнівських зошитів.
Зокрема, додатково за перевірку зошитів доплачують:
- для зошитів 1-4 класів шкіл загальної середньої освіти — 15%;
- зошитів з предмету "математика" — 15%;
- для учнівських зошитів з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) — 10%;
- для зошитів з мови та літератури — 20%.
Як змінились зарплати вчителів у 2024 році
Минулого року зарплати не підвищували, а цьогоріч офіційне підвищення заробітної плати для педагогів відбулося у межах таких етапів:
- з 1 січня 2024 року — на 10%;
- з 1 квітня 2024 року — на 12,6%.
Торік педагогам у середньому платили приблизно 13 тис. гривень. За очікуваннями Міносвіти, з січня 2024 року вчителі мали отримувати в середньому 14 тис. гривень, а з квітня — близько 16 тис. гривень.
Водночас прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що середня зарплатня вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень. Загалом після підвищення зарплати вчителів мали зрости на 21%.
Чи чекати суттєвого підвищення зарплат
У Міносвіти заявляють, що підвищення заробітної плати вчителям вимагає значного фінансування. Відомство працює над тим, щоб вчителі отримували гідну зарплату.
Зокрема, відомо, що Міносвіти планує запровадити інструменти мотивації для вчителів:
- переглянути інструменти;
- підходи підвищення кваліфікації.
"Ми хочемо зробити ставку вчителя масивнішою в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата", — розповіли про плани у відомстві.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) фіксують зростання заробітних плат в країні. Це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.
Також ми писали, що у 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.
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