Зарплаты в Украине — в Раде рассказали, что хотят повысить минималку дважды

Минимальная зарплата в Украине вырастет еще дважды — в Раде назвали суммы
В Украине в 2024 году увеличили размер минимальной заработной платы в две волны на 1,3 тыс. гривен. В то же время власти изучают возможность пересмотреть этот показатель.
О таких планах рассказала представитель Комитета по вопросам бюджета ВРУ Леся Забуранная во время телемарафона.
Как и когда пересмотрят размер минималки
По словам представительницы профильного Комитета, сейчас продолжаются дискуссии о возможности повышения минимальной зарплаты дважды, однако уже в 2025 году. Ожидается, что суммарно размер минималки вырастет еще на 1 тыс. гривен.
"Сейчас продолжаются дискуссии о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной зарплаты примерно до 8,4 тыс. гривен. А в конце года или начале следующего до 9 тыс. гривен", — сообщила она.
Забуранная отметила, что нынешний уровень минимальной зарплаты в Украине в 8 тысяч гривен маловат. Он должен быть выше, учитывая инфляцию. Речь идет о сумме 8,9 тыс. гривен.
"Если мы проанализируем логику повышения минимальной заработной платы, то в начале 2022 года она составляла 6,5 тысячи, но за эти два года инфляция составила почти 37%, и если пересчитать, то минимальная зарплата должна достигать 8900 (гривень)", — уточнила она.
Представительница комитета ВРУ по вопросам бюджета добавила, что власти не против повышения социальных стандартов в стране, однако должны учитывать состояние госбюджета.
Как изменилась минималка в январе и апреле
В 2023 году минимальную заработную плату вообще не повышали, учитывая войну в стране. В начале 2024 года произошло повышение размера минималки. Так, в месячном измерении суммы изменились так:
- с 1 января 2024 года — с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. гривен;
- с 1 апреля — с 7,1 тыс. до 8 тыс. гривен;
в почасовом измерении:
- с 1 января — 42,6 гривны;
- с 1 апреля — 48 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году официально повысилась заработная плата работников образовательной сферы. Размер оплаты труда учителей вырос в две волны.
Также мы писали, что в Национальном банке фиксируется рост заработных плат в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.
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