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Минимальная зарплата в Украине вырастет еще дважды — в Раде назвали суммы

10 апреля 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине — в Раде рассказали, что хотят повысить минималку дважды
Деньги в кошельке. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году увеличили размер минимальной заработной платы в две волны на 1,3 тыс. гривен. В то же время власти изучают возможность пересмотреть этот показатель.

О таких планах рассказала представитель Комитета по вопросам бюджета ВРУ Леся Забуранная во время телемарафона.

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Как и когда пересмотрят размер минималки

По словам представительницы профильного Комитета, сейчас продолжаются дискуссии о возможности повышения минимальной зарплаты дважды, однако уже в 2025 году. Ожидается, что суммарно размер минималки вырастет еще на 1 тыс. гривен.

"Сейчас продолжаются дискуссии о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной зарплаты примерно до 8,4 тыс. гривен. А в конце года или начале следующего до 9 тыс. гривен", — сообщила она.

Забуранная отметила, что нынешний уровень минимальной зарплаты в Украине в 8 тысяч гривен маловат. Он должен быть выше, учитывая инфляцию. Речь идет о сумме 8,9 тыс. гривен.

"Если мы проанализируем логику повышения минимальной заработной платы, то в начале 2022 года она составляла 6,5 тысячи, но за эти два года инфляция составила почти 37%, и если пересчитать, то минимальная зарплата должна достигать 8900 (гривень)", — уточнила она.

Представительница комитета ВРУ по вопросам бюджета добавила, что власти не против повышения социальных стандартов в стране, однако должны учитывать состояние госбюджета.

Как изменилась минималка в январе и апреле

В 2023 году минимальную заработную плату вообще не повышали, учитывая войну в стране. В начале 2024 года произошло повышение размера минималки. Так, в месячном измерении суммы изменились так:

  • с 1 января 2024 года — с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. гривен;
  • с 1 апреля — с 7,1 тыс. до 8 тыс. гривен;

в почасовом измерении:

  • с 1 января — 42,6 гривны;
  • с 1 апреля — 48 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году официально повысилась заработная плата работников образовательной сферы. Размер оплаты труда учителей вырос в две волны.

Также мы писали, что в Национальном банке фиксируется рост заработных плат в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

Верховная Рада
зарплаты
минимальная зарплата
доходы
деньги

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