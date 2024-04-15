Міноборони оголосило пошук фахівців із кібербезпеки — що пропонують

Працівники IT-сфери. Фото: Freepik

В Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.

Про це інформує портал dev.ua.

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Умови роботи у сфері кібербезпеки в Міноборони

Усі чотири пропозиції на порталі DOU передбачають роботу за напрямком цифрового розвитку та мають такі умови роботи:

робота в місті Київ;

проходження поліграфа на фінальному етапі;

здійснення офіційної мобілізації на контракт до кінця воєнного стану чи переведення уже чинних військових ЗСУ;

офісна робота, шість днів на тиждень;

долучення до команди, що здійснює вагомий вплив на оборонні проєкти.

Фахівець із кібербезпеки (DFIR)

Зокрема, для роботи у складі команди з реагування на кіберінциденти шукають досвідченого працівника на посаду цифрового криміналіста, а також аналітика реагування на інциденти. Основні завдання такої роботи — виявлення загроз, поглиблене розслідування інцидентів, координація команди та документування.

Вимагають також:

вищу освіту в напрямі інформтехнологій і безпеки даних;

наявність досвіду роботи за напрямом діяльності мінімум два роки;

знання операційних систем Windows, Linux і macOS;

наявність досвіду роботи зі сценаріями, з використанням JavaScript, Python та PowerShell;

потрібен досвід роботи із системами управління подіями (Splunk, IBM Qradar/аналог).

Фахівець із кібербезпеки (SIEM Engineer)

Також для роботи у команді з реагування на кіберінциденти шукають досвідчених кандидатів на посаду інженера системи управління подіями (SIEM).

Серед вимог:

наявність вищої освіти за напрямом інформтехнологій і безпеки даних;

мати мінімум дворічний досвід роботи за напрямком діяльності;

наявність досвіду роботи з рішеннями SIEM;

глибокі знання архітектури, розгортання, конфігурації/оптимізації SIEM;

наявність досвіду розробки, налаштування, правила кореляції SIEM;

аналітичні навички, зокрема, щодо вирішення подібних проблем;

уміння працювати незалежно, ефективно розставляючи пріоритети поставлених завдань.

Фахівець із кібербезпеки (IRT Analyst)

Окрім того, шукають досвідчених CSOC/IRT Analyst для роботи у команді з реагування на кіберінциденти. Головні завдання — перевірка та первинний аналіз подій інформбезпеки в інформаційних системах.

З-поміж вимог до кандидатів:

наявність вищої освіти в напрямі інформатехнологій і безпеки даних;

мати досвід роботи щонайменше два роки;

наявність практичного досвіду впровадження/адміністрування/застосування засобів моніторингу подій і реагування на інциденти інформбезпеки;

розуміння призначення, області застосування, типових сценаріїв використання систем інформбезпеки (зокрема, SIEM, IDS\IPS);

навички роботи із засобами кіберзахисту пристроїв (AV, EDR), міжмережеві екрани (Firewall), шлюзи безпеки (WEB Gateway, Email Gateway);

розуміння головних типів кібератак, тактик, технік і процедур їхнього втілення (TTPs), методів та засобів виявлення та протидії;

знання технологій та механізмів функціонування засобів управління груповими політиками (зокрема, Active Directory);

обізнаність у функціонуванні протоколів та технологій (PSec, VPN. TLS, SSL, HTTPS. SSH, TACACS. Kerberos, Radius, Hash, PKI);

знання вимог нацзаконодавства і міжнародних норм інформбезпеки (CIS Controls v8, CSA Cloud Controls, ISO 27001, SOC2 тощо).

Спеціаліст із кібербезпеки (Аналітик з кібербезпеки)

Шукають досвідчених кандидатів на посаду аналітика з аналізу кіберзагроз для роботи у команді з реагування на кіберінциденти. Ключові завдання — правильна координація відомостей про кіберзагрози.

Серед вимог:

наявність вищої освіти в напрямку інформтехнологій та безпеки даних;

досвід роботи за напрямом діяльності щонайменше два роки;

глибока обізнаність у сучасних методах і технологіях кібербезпеки;

навики роботи з інструментами моніторингу кіберзагроз/аналізу вразливостей;

здатність до швидкого аналізу складних ситуацій та ухвалення ефективних рішень;

відсутність судимості та високий ступінь дотримання етики та конфіденційності в обробці інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки оголосили пошук спеціалістів для роботи у відомстві. Обіцяють цікавий досвід та можливість впливати на процеси всередині країни.

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