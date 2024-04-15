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Міноборони шукає фахівців із кібербезпеки — вимоги та умови роботи

15 квітня 2024 14:01
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Міноборони оголосило пошук фахівців із кібербезпеки — що пропонують
Працівники IT-сфери. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.

Про це інформує портал dev.ua.

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Умови роботи у сфері кібербезпеки в Міноборони

Усі чотири пропозиції на порталі DOU передбачають роботу за  напрямком цифрового розвитку та мають такі умови роботи:

  • робота в місті Київ;
  • проходження поліграфа на фінальному етапі;
  • здійснення офіційної мобілізації на контракт до кінця воєнного стану чи переведення уже чинних військових ЗСУ;
  • офісна робота, шість днів на тиждень;
  • долучення до команди, що здійснює вагомий вплив на оборонні проєкти.

Фахівець із кібербезпеки (DFIR)

Зокрема, для роботи у складі команди з реагування на кіберінциденти шукають досвідченого працівника на посаду цифрового криміналіста, а також аналітика реагування на інциденти. Основні завдання такої роботи — виявлення загроз, поглиблене розслідування інцидентів, координація команди та документування.

Вимагають також:

  • вищу освіту в напрямі інформтехнологій і безпеки даних;
  • наявність досвіду роботи за напрямом діяльності мінімум два роки;
  • знання операційних систем Windows, Linux і macOS;
  • наявність досвіду роботи зі сценаріями, з використанням JavaScript, Python та PowerShell;
  • потрібен досвід роботи із системами управління подіями (Splunk, IBM Qradar/аналог).

Фахівець із кібербезпеки (SIEM Engineer)

Також для роботи у команді з реагування на кіберінциденти шукають досвідчених кандидатів на посаду інженера системи управління подіями (SIEM).

Серед вимог:

  • наявність вищої освіти за напрямом інформтехнологій і безпеки даних;
  • мати мінімум дворічний досвід роботи за напрямком діяльності;
  • наявність досвіду роботи з рішеннями SIEM;
  • глибокі знання архітектури, розгортання, конфігурації/оптимізації SIEM;
  • наявність досвіду розробки, налаштування, правила кореляції SIEM;
  • аналітичні навички, зокрема, щодо вирішення подібних проблем;
  • уміння працювати незалежно, ефективно розставляючи пріоритети поставлених завдань.

Фахівець із кібербезпеки (IRT Analyst)

Окрім того, шукають досвідчених CSOC/IRT Analyst для роботи у команді з реагування на кіберінциденти. Головні завдання — перевірка та первинний аналіз подій інформбезпеки в інформаційних системах.

З-поміж вимог до кандидатів:

  • наявність вищої освіти в напрямі інформатехнологій і безпеки даних;
  • мати досвід роботи щонайменше два роки;
  • наявність практичного досвіду впровадження/адміністрування/застосування засобів моніторингу подій і реагування на інциденти інформбезпеки;
  • розуміння призначення, області застосування, типових сценаріїв використання систем інформбезпеки (зокрема, SIEM, IDS\IPS);
  • навички роботи із засобами кіберзахисту пристроїв (AV, EDR), міжмережеві екрани (Firewall), шлюзи безпеки (WEB Gateway, Email Gateway);
  • розуміння головних типів кібератак, тактик, технік і процедур їхнього втілення (TTPs), методів та засобів виявлення та протидії;
  • знання технологій та механізмів функціонування засобів управління груповими політиками (зокрема, Active Directory);
  • обізнаність у функціонуванні протоколів та технологій (PSec, VPN. TLS, SSL, HTTPS. SSH, TACACS. Kerberos, Radius, Hash, PKI);
  • знання вимог нацзаконодавства і міжнародних норм інформбезпеки (CIS Controls v8, CSA Cloud Controls, ISO 27001, SOC2 тощо).

Спеціаліст із кібербезпеки (Аналітик з кібербезпеки)

Шукають досвідчених кандидатів на посаду аналітика з аналізу кіберзагроз для роботи у команді з реагування на кіберінциденти. Ключові завдання — правильна координація відомостей про кіберзагрози.

Серед вимог:

  • наявність вищої освіти в напрямку інформтехнологій та безпеки даних;
  • досвід роботи за напрямом діяльності щонайменше два роки;
  • глибока обізнаність у сучасних методах і технологіях кібербезпеки;
  • навики роботи з інструментами моніторингу кіберзагроз/аналізу вразливостей;
  • здатність до швидкого аналізу складних ситуацій та ухвалення ефективних рішень;
  • відсутність судимості та високий ступінь дотримання етики та конфіденційності в обробці інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки оголосили пошук спеціалістів для роботи у відомстві. Обіцяють цікавий досвід та можливість впливати на процеси всередині країни.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Міноборони
ЗСУ
робота
армія
оборонна сфера
вакансії

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