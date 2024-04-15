Минобороны объявило поиск специалистов по кибербезопасности — что предлагают

Сотрудники IT-сферы. Фото: Freepik

В Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

Об этом информирует портал dev.ua.

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Условия работы в сфере кибербезопасности в Минобороны

Все четыре предложения на портале DOU предусматривают работу по направлению цифрового развития и имеют следующие условия работы:

работа в Киеве;

прохождение полиграфа на финальном этапе;

осуществление официальной мобилизации на контракт до конца военного положения или перевод уже действующих военных ВСУ;

офисная работа, шесть дней в неделю;

присоединение к команде, оказывающей существенное влияние на оборонные проекты.

Специалист по кибербезопасности (DFIR)

В частности, для работы в составе команды по реагированию на киберинциденты ищут опытного работника на должность цифрового криминалиста, а также аналитика реагирования на инциденты. Основные задачи такой работы — выявление угроз, углубленное расследование инцидентов, координация команды и документирование.

Требуют также:

высшее образование в направлении информтехнологий и безопасности данных;

наличие опыта работы по направлению деятельности минимум два года;

знание операционных систем Windows, Linux и MacOS;

наличие опыта работы со сценариями с использованием JavaScript, Python и PowerShell;

требуется опыт работы с системами управления событиями (Splunk, IBM Qradar/аналог).

Специалист по кибербезопасности (SIEM Engineer)

Также для работы в команде реагирования на киберинциденты ищут опытных кандидатов на должность инженера системы управления событиями (SIEM).

Среди требований:

наличие высшего образования по направлению информтехнологий и безопасности данных;

надо иметь минимум двухлетний опыт работы по направлению деятельности;

наличие опыта работы с решениями SIEM;

глубокие знания архитектуры, развертывания, конфигурации/оптимизации SIEM;

наличие опыта разработки, настройки, правила корреляции SIEM;

аналитические навыки, в частности, по решению подобных проблем;

умение работать независимо, эффективно расставляя приоритеты поставленных задач.

Специалист по кибербезопасности (IRT Analyst)

Кроме того, ищут опытных CSOC/IRT Analyst для работы в команде по реагированию на киберинциденты. Главные задачи — проверка и первичный анализ событий информбезопасности в информационных системах.

Среди требований к кандидатам:

наличие высшего образования в направлении информатехнологий и безопасности данных;

иметь опыт работы не менее двух лет;

наличие практического опыта внедрения/администрирования/применения средств мониторинга событий и реагирования на инциденты информбезопасности;

понимание назначения, области применения, типичных сценариев использования систем информбезопасности (в частности, SIEM, IDS\IPS);

навыки работы со средствами киберзащиты устройств (AV, EDR), межсетевые экраны (Firewall), шлюзы безопасности (WEB Gateway, Email Gateway);

понимание главных типов кибератак, тактик, техник и процедур их осуществления (TTPs), методов и средств обнаружения и противодействия;

знание технологий и механизмов функционирования средств управления групповыми политиками (в частности, Active Directory);

осведомленность о функционировании протоколов и технологий (PSec, VPN. TLS, SSL, HTTPS. SSH, TACACS. Kerberos, Radius, Hash, PKI);

знание требований нацзаконодательства и международных норм информбезопасности (CIS Controls v8, CSA Cloud Controls, ISO 27001, SOC2 и т.п.).

Специалист по кибербезопасности (Аналитик по кибербезопасности)

Ищут опытных кандидатов на должность аналитика по анализу киберугроз для работы в команде по реагированию на киберинциденты. Ключевые задачи — правильная координация сведений о киберугрозах.

Среди требований:

наличие высшего образования в направлении информтехнологий и безопасности данных;

опыт работы по направлению деятельности не менее двух лет;

глубокая осведомленность о современных методах и технологиях кибербезопасности;

навыки работы с инструментами мониторинга киберугроз/анализа уязвимостей;

способность к быстрому анализу сложных ситуаций и принятию эффективных решений;

отсутствие судимости и высокая степень соблюдения этики и конфиденциальности в обработке информации.

Что еще стоит знать

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