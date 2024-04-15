Минобороны объявило поиск специалистов по кибербезопасности — что предлагают

Минобороны ищет специалистов по кибербезопасности — требования и условия работы
В Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.
Об этом информирует портал dev.ua.
Условия работы в сфере кибербезопасности в Минобороны
Все четыре предложения на портале DOU предусматривают работу по направлению цифрового развития и имеют следующие условия работы:
- работа в Киеве;
- прохождение полиграфа на финальном этапе;
- осуществление официальной мобилизации на контракт до конца военного положения или перевод уже действующих военных ВСУ;
- офисная работа, шесть дней в неделю;
- присоединение к команде, оказывающей существенное влияние на оборонные проекты.
Специалист по кибербезопасности (DFIR)
В частности, для работы в составе команды по реагированию на киберинциденты ищут опытного работника на должность цифрового криминалиста, а также аналитика реагирования на инциденты. Основные задачи такой работы — выявление угроз, углубленное расследование инцидентов, координация команды и документирование.
Требуют также:
- высшее образование в направлении информтехнологий и безопасности данных;
- наличие опыта работы по направлению деятельности минимум два года;
- знание операционных систем Windows, Linux и MacOS;
- наличие опыта работы со сценариями с использованием JavaScript, Python и PowerShell;
- требуется опыт работы с системами управления событиями (Splunk, IBM Qradar/аналог).
Специалист по кибербезопасности (SIEM Engineer)
Также для работы в команде реагирования на киберинциденты ищут опытных кандидатов на должность инженера системы управления событиями (SIEM).
Среди требований:
- наличие высшего образования по направлению информтехнологий и безопасности данных;
- надо иметь минимум двухлетний опыт работы по направлению деятельности;
- наличие опыта работы с решениями SIEM;
- глубокие знания архитектуры, развертывания, конфигурации/оптимизации SIEM;
- наличие опыта разработки, настройки, правила корреляции SIEM;
- аналитические навыки, в частности, по решению подобных проблем;
- умение работать независимо, эффективно расставляя приоритеты поставленных задач.
Специалист по кибербезопасности (IRT Analyst)
Кроме того, ищут опытных CSOC/IRT Analyst для работы в команде по реагированию на киберинциденты. Главные задачи — проверка и первичный анализ событий информбезопасности в информационных системах.
Среди требований к кандидатам:
- наличие высшего образования в направлении информатехнологий и безопасности данных;
- иметь опыт работы не менее двух лет;
- наличие практического опыта внедрения/администрирования/применения средств мониторинга событий и реагирования на инциденты информбезопасности;
- понимание назначения, области применения, типичных сценариев использования систем информбезопасности (в частности, SIEM, IDS\IPS);
- навыки работы со средствами киберзащиты устройств (AV, EDR), межсетевые экраны (Firewall), шлюзы безопасности (WEB Gateway, Email Gateway);
- понимание главных типов кибератак, тактик, техник и процедур их осуществления (TTPs), методов и средств обнаружения и противодействия;
- знание технологий и механизмов функционирования средств управления групповыми политиками (в частности, Active Directory);
- осведомленность о функционировании протоколов и технологий (PSec, VPN. TLS, SSL, HTTPS. SSH, TACACS. Kerberos, Radius, Hash, PKI);
- знание требований нацзаконодательства и международных норм информбезопасности (CIS Controls v8, CSA Cloud Controls, ISO 27001, SOC2 и т.п.).
Специалист по кибербезопасности (Аналитик по кибербезопасности)
Ищут опытных кандидатов на должность аналитика по анализу киберугроз для работы в команде по реагированию на киберинциденты. Ключевые задачи — правильная координация сведений о киберугрозах.
Среди требований:
- наличие высшего образования в направлении информтехнологий и безопасности данных;
- опыт работы по направлению деятельности не менее двух лет;
- глубокая осведомленность о современных методах и технологиях кибербезопасности;
- навыки работы с инструментами мониторинга киберугроз/анализа уязвимостей;
- способность к быстрому анализу сложных ситуаций и принятию эффективных решений;
- отсутствие судимости и высокая степень соблюдения этики и конфиденциальности в обработке информации.
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