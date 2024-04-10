Мінекономіки пропонує українцям роботу — деталі вакансій

Графіка з економічними показниками. Фото: Freepik

У Міністерстві економіки оголосили пошук спеціалістів для роботи у відомстві. Обіцяють цікавий досвід та можливість впливати на процеси всередині країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

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Там зазначають, що зараз держава потребує таких фахівців:

CDTO (Chief Digital Transformation Officer) в Міністерство економіки;

Product Manager платформи фідбеків державі від бізнесу pulse.gov.ua.

"Ви зможете набути цікавий досвід роботи з менеджерами держави, пропонувати й реалізовувати власні ідеї в межах проєкту та впливати на процеси всередині країни", — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють, що людина на позиції CDTO (Chief Digital Transformation Officer) працюватиме в Мінекономіки, а Product Manager задіють в офісі аналітичного центру BRDO.

Фахівці працюватимуть над проєктом Міністерства — платформа для фідбеків від бізнесу, яка зараз в альфа-версії доступна за адресою pulse.gov.ua.

"У рамках цього проєкту буде цифровізуватися фідбек від взаємодії бізнесу та держави через спеціальну платформу", — зазначають у пресслужбі.

Джерело: Мінекономіки

При цьому CDTO — це заступник міністра, який виконуватиме покладені на нього обов’язки та впливатиме на цілі напрями роботи уряду. Він буде задіяний у роботі з реалізації глобальних державних проєктів.

"На відміну від керівників IT-проєктів, CDTO не просто розробляє і запускає IT-системи, а формує стратегію, проєктує реформи. Тобто зможе цифровізувати одне з найважливіших міністерств нашої держави", — уточнили там.

Водночас Product Manager — фахівець з досвідом запуску діджитал-продуктів: від інтерв’ю з користувачами до A/B-тестів. Перші цілі команди:

запуск упродовж трьох місяців повної версії платформи pulse.gov.ua;

отримання 5000+ відгуків від підприємців за три місяці.

"Якщо ви зацікавилися або знаєте людей від бізнесу, які готові стати реформаторами держави, читайте про вакансії більше, або одразу пишіть рекрутерці Netpeak Talent Євгенії", — додали у Мінекономіки.

Водночас у відомстві не уточнили рівень заробітної плати за вищевказаними вакансіями.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.